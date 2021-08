De rechtbank in Haarlem doet na dit weekend uitspraak in de stikstofzaak die Mobilisation for the Environment (MOB) heeft ingediend tegen de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Dat melden verschillende media, waaronder De Telegraaf en RTL Nieuws.

Volgens MOB produceert de Grand Prix en alles eromheen namelijk veel meer stikstof dan is doorgerekend en binnen de huidige vergunningen is toegestaan. Die vergunningen zijn afgegeven door de provincie Noord-Holland. MOB heeft dan ook een kort geding aangespannen tegen de provincie.

Tijdens de zitting voltrok zich een complex juridisch steekspel over de verschillende vergunningen – voor de verbouwing van het circuit en het houden van de race – en de uitstoot van Formule 1-auto’s. De provincie Noord-Holland en Circuit Zandvoort gingen samen in de verdediging en stelden dat de vergunningen terecht zijn afgegeven.

Tussenoplossing geen mogelijkheid

Volgens beide partijen kan de race overigens ook onder al eerder geldende vergunningen worden gehouden. MOB betwist dit. Wel stelde MOB nog een tussenoplossing voor: een Grand Prix in (verder) afgeslankte vorm. Zonder fans (in plaats van 70.000 per dag) en zonder bijprogramma rondom de Formule 1. Dit is voor Circuit Zandvoort geen optie.

De rechter heeft zijn uitspraak in de zaak over het weekend getild. Op z’n laatst dinsdag zegt de rechtbank uitspraak te doen. Zo wordt het kort dag, want het Grand Prix-weekend begint volgende week vrijdag en duurt van 3 t/m 5 september.

