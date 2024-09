McLaren en Mercedes kwamen enkele weken geleden onder vuur te liggen. Beide teams maken gebruik van zogenaamde flexi-wings, oftewel voorvleugels die bewegen onder aerodynamische druk. De FIA heeft de legaliteit van deze onderdelen onderzocht en geconcludeerd dat alle teams binnen de regels opereren. Volgens Christian Horner kan Red Bull binnenkort ook flexi-wings introduceren.

In aanloop naar de GP van Azerbeidzjan was Christian Horner te gast in een persconferentie. De Red Bull-teambaas werd gevraagd naar de uitspraak van de FIA en of zijn team ook gebruik zal maken van beweegbare voorvleugels. De Engelsman onthulde dat Red Bull in de toekomst mogelijk ook flexi-wings op de RB20 zal implementeren.

Vergelijkbare oplossingen

“Het belangrijkste is dat er in dit soort zaken duidelijkheid komt”, reageerde Horner. “De vraag blijft altijd of iemand niet in overtreding is. Als het vervolgens acceptabel wordt geacht, dan moedigt dat natuurlijk aan om vergelijkbare oplossingen te zoeken.” De RB20 maakt in Bakoe nog geen gebruik van flexi-wings, maar heeft wel een geüpgradede vloer.

“De FIA heeft alle informatie; ze hebben alle analyses en hebben onlangs camera’s op veel auto’s geplaatst”, vervolgde Horner. “Dus ze zullen over alle benodigde gegevens beschikken.” De FIA plaatste tijdens het raceweekend in Spa nog camera’s op verschillende auto’s om de beweeglijkheid van de voorvleugels in kaart te brengen. Nu is gebleken dat ook titelkandidaat McLaren binnen de regels opereert, zal het niet lang duren voordat Red Bull met een antwoord komt. “Zoals ik al zei, als het als acceptabel wordt beschouwd, dan ga je vanzelf die kant op”, besloot Horner.

