Red Bull-baas Mateschitz: ‘Hogere verwachtingen dan voorgaande jaren’

Dietrich Mateschitz, de grote baas van Red Bull, heeft hoge verwachtingen voor zijn team in 2020. Volgens de Oostenrijker zijn zowel bij Red Bull als bij Honda alle cijfers en simulaties bemoedigend. “We hebben hogere verwachtingen dan voorafgaand aan de voorbije seizoenen”, geeft Mateschitz toe.

In gesprek met het Zwitserse Speedweek.com bespreekt Dietrich Mateschitz de voorbereiding van Red Bull op komend seizoen. “Alle data van onze computersimulaties en van onze windtunnel zijn beter dan vorig jaar. Wij hebben er vertrouwen in dat dat ook zo zal zijn op het circuit. We hopen dus mee te doen om de wereldtitel”, klinkt het vol vertrouwen.

Niet alleen de data van Red Bull ogen goed, ook Honda lijkt op schema te zitten. “Honda heeft gedurende de wintermaanden fantastisch werk geleverd. We hebben op de testbank nu al meer kilometers (zo’n 5000 volgens Speedweek.com, red.) afgelegd dan ooit tevoren”, verklapt Mateschitz. “De motor moet ons dus zowel qua prestaties als qua betrouwbaarheid in staat stellen om vooraan mee te doen.”

Met die data in het achterhoofd heeft Mateschitz hoge verwachtingen voor Red Bull in 2020. “We hebben inderdaad hogere verwachtingen dan voorafgaand aan de voorbije seizoenen”, geeft Mateschitz toe.

