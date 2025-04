Red Bull GmbH-CEO Oliver Mintzlaff heeft er alle vertrouwen in dat Max Verstappen voorlopig nog bij Red Bull blijft. De geruchten over een eventuele overstap van de Nederlander, naar Mercedes of Aston Martin, deden weer de ronde te midden van de vele problemen waarmee het team in Bahrein te maken kreeg. ‘Een langdurige samenwerking betekent dat je ook in moeilijke tijden bij elkaar blijft’, vertelt Mintzlaff.

Red Bull-sportbaas Oliver Mintzlaff is de laatste prominente binnen het Oostenrijkse team die de geruchten over een Max Verstappen-exit wegwuift. Eerder zei teambaas Christian Horner zich ook al geen zorgen te maken over de toekomst van de Nederlander bij de renstal, en dat Verstappen ‘zijn toewijding heeft bevestigd’. Mintzlaff sluit zich nu bij de Brit aan.

“Ik weet zeker dat Max samen met ons de lange reis die hij tot nu toe met Red Bull heeft gemaakt, zal blijven voortzetten. Max zal ook in 2026 voor ons rijden”, vertelt Mintzlaff in gesprek met Bild. “Hij heeft niet voor niets een contract tot en met 2028 getekend en daarnaast heeft hij recent nog zijn standpunt duidelijk gemaakt. Max heeft mij ooit verteld dat hij zijn carrière bij Red Bull is begonnen, en hem daar ook graag wil beëindigen.” De Nederlander relativeerde eerder in het raceweekend van Saoedi-Arabië al de geruchten over een overstap, en zei nog altijd tevreden te zijn bij Red Bull.

Moeilijke tijden

De Red Bull-baas heeft er daarnaast ook alle vertrouwen in dat de Oostenrijkse renstal gauw weer elke Grand Prix om de overwinning meedoet. “Natuurlijk zitten we in een moeilijke fase, maar ik heb niet het gevoel dat Max daardoor aan zichzelf gaat twijfelen”, vervolgt Mintzlaff. “Zolang de mentaliteit leeft dat wij de beste auto kunnen bouwen, zal hij met ons samenwerken. Alleen op deze manier kunnen we opnieuw succesvol zijn. Een langdurige samenwerking betekent dat je ook in moeilijke tijden bij elkaar blijft.”

