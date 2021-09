Net als voor de zomerbreak gaat de strijd tussen de topteams om elkaar af te remmen onverminderd verder. Onderwerp van discussie is nu de intercooler van Mercedes, Red Bull en Ferrari vermoeden dat Mercedes via een handigheidje daar 20 extra paardenkrachten weet te genereren die zich vooral bij het accellereren uitbetalen.

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport heeft Red Bull de truc aangekaart bij de FIA met de vraag of dit is toegestaan. Volgens de publicatie viel het beide formaties in de GPS-data op dat Mercedes sinds de Grand Prix van Engeland bij het uitaccellereren flink sneller is geworden.

Sinsdien slaagt Red Bull er niet meer in tijd te winnen op de rechte stukken zonder dat Mercedes eigenlijk in absolute topsnelheden sneller is, zo denkt AMuS. Het geheim zit hem in het gebruik van de intercooler, zo menen Ferrari en Red Bull. De lucht wordt daar normaal gesproken van 100 graden naar de buitentemperatuur afgekoeld om verbranding te bevorderen.

Mercedes slaagt er in om verdere afkoeling te bewerkstelligen, iets wat mag maar Red Bull en Ferrari hebben hun vraagtekens bij de manier waarop. Red Bull vraagt zich vooral ook af of de sensoren wel op de juiste plekken geplaatst zijn. Het zou de auto’s van Hamilton en Bottas in ieder geval voorzien van nog eens 20 pk.

