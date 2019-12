Red Bull en Honda bespreken Formule 1-rol Yamamoto

Red Bull en Honda hebben gesprekken gevoerd over een mogelijke test- en reserverol voor Naoki Yamamoto. Volgens Honda F1-directeur Masashi Yamamoto zijn de gesprekken nog gaande en moeten ze ook nog met Yamamoto zelf spreken.

Yamamoto imponeerde in Japan bij zijn trainingsdebuut in de Formule 1 voor Toro Rosso. De Japanner noteerde de zeventiende tijd neer op het voor hem bekende Suzuka, waar hij slechts een tiende langzamer was dan Daniil Kvyat. Red Bull-teambaas Christian Horner maakte destijds wel al duidelijk dat Yamamoto niet op een racezitje hoefde te rekenen, maar de 31-jarige Japanner maakt wel kans op een test- en reserverol nu er gesprekken gaande zijn tussen Red Bull en Honda.

”We kunnen bevestigen dat we gesprekken hebben gevoerd over hem met Red Bull en Helmut Marko”, zegt Honda F1-directeur Masashi Yamamoto tegen Autosport. ”We hebben een vrij goed bod maar dit is niet alleen de beslissing van Honda of het team. Uiteraard moeten we ook nog Naoki spreken en hij rijdt al in verschillende raceklassen. De gesprekken zijn gaande”, aldus Yamamoto.

Naoki Yamamoto racet al jaren voor Honda in Japan, werd vorig jaar samen met Jenson Button kampioen in de SuperGT en is meervoudig Super Formula-kampioen. De Honda-coureur bezit een superlicentie en zou volgend jaar al aan de slag kunnen gaan als test- en reservecoureur voor Red Bull.

