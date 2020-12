Red Bull hoopt op een betere start in 2021: ‘De bevriezing van de auto kan ons helpen’

De afgelopen jaren duurde het steeds even voordat Red Bull over een competitieve auto beschikte, maar aangezien er bijna niets veranderd mag worden aan de auto’s, hoopt Red Bull op een goede start van het seizoen in 2021.

Red Bull heeft sinds 2017 elk jaar opstartproblemen. In de eerste seizoenshelft schiet Red Bull dan nog tekort en aan het einde van het seizoen beschikt Red Bull over een competitieve auto, zo ook in 2020. Red Bull sprak na de wintertesten in Barcelona over de beste voorbereiding sinds 2013, maar kon Mercedes niet bijbenen in de eerste seizoenshelft. Red Bull kwam pas aan het einde van het seizoen dichterbij en dat resulteerde afgelopen zondag in een overwinning. Aangezien de auto’s vrijwel hetzelfde blijven, hoopt Red Bull volgend jaar beter van start te gaan.

“Ik hoop het, we beginnen namelijk niet weer helemaal opnieuw”, vertelt Horner aan Autosport. “Een groot deel van de auto blijft hetzelfde. De auto die wie dus in Barcelona tijdens de wintertesten gaan gebruiken, is ongeveer dezelfde auto die we in Abu Dhabi gebruikten”, zegt de teambaas van Red Bull.

“Voor het eerst in de Formule 1-geschiedenis doen we dit en daarom noemen we de auto niet de RB17, maar de RB16B aangezien het een doorontwikkelde versie is. Ongeveer 60 procent van de huidige auto nemen we mee”, aldus de Brit.

