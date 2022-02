Red Bulls sporting director Jonathan Wheatley denkt dat het team in 2021 veel heeft geleerd van de komst van Sergio Pérez en hoopt dat de Mexicaan zich meer op zijn gemak voelt in de 2022-auto zodat hij dan echt kan laten zien wat hij kan.

Hoewel Pérez in 2021 een race won en daarnaast nog vier keer op het podium stond, was hij geen partij voor teamgenoot Max Verstappen en speelde hij op een paar situaties na – zoals tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi – ook amper een ondersteunende rol in de titelstrijd.

Hoewel Verstappen de rijderstitel won, ging rivaal Mercedes met de constructeurskroon aan de haal omdat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas – de nummer twee en drie uit het WK – samen meer punten pakten dan kampioen Verstappen en nummer vier Pérez.

In The Jack Threlfall Show op YouTube haalt Wheatley daarbij aan dat het voor Pérez, ondanks al zijn Formule 1-ervaring, niet makkelijk was de overstap van Racing Point naar Red Bull te maken. “Het is heel moeilijk om van een kleiner naar een groter team over te stappen”, zegt hij.

Waar dat hem vooral in zit? “De extra middelen die je ineens hebt, leren gebruiken.” Behalve een stuk meer middelen, heb je ook meer mensen om je heen, meer informatie tot je beschikking. “Je moet het kaf van het koren scheiden.” Volgens Wheatley is dit juist een sterk punt van ervaren coureurs. “Ze weten wat belangrijk is.”

Leerzaam

“Ervaren coureurs weten na een ronde of een race waar ze zich op moeten richten en concentreren om sneller te gaan. Checo“, verwijst hij naar Pérez, “is daar een meester in”, zo heeft Wheatley wel gemerkt. Als team heeft Red Bull volgens hem ook veel aan Pérez gehad. “We hebben veel van hem geleerd, dat heeft ons sterker gemaakt.”

Tegelijkertijd, denkt hij, heeft Pérez ook veel van zijn eerste Red Bull-jaar opgestoken. “Dat heeft hem ook weer beter gemaakt.” Vooruitblikkend op het nieuwe seizoen, met nieuwe regels, hoopt Wheatley dat de nieuwe auto beter bij Pérez past dan de 2021-bolide. “Ik hoop het, dat kan hij ons laten zien waartoe hij in staat is.”

