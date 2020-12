Red Bull kan bij volgende motorreglementen eigen motor bouwen

Red Bull kan bij de volgende generatie motoren, die waarschijnlijk in 2025 of 2026 geïntroduceerd worden, een eigen motor gaan bouwen. Dat vertelt Red Bull-topman Helmut Marko aan Motorsport.

Aan het einde van 2021 vertrekt Honda uit de Formule 1, maar Red Bull hoopt tussen 2022 en 2025 ‘gewoon’ met Honda-motoren te kunnen rijden. De Oostenrijkse renstal zet in op een bevriezing van het motorreglement, zodat Red Bull het motorproject van Honda kan overnemen, maar dan moet eerst Honda overgehaald worden en moeten de andere teams en de FIA akkoord gaan met een bevriezing van het huidige motorreglement. Mits dit allemaal lukt dan kan Red Bull de komende jaren kennis vergaren en kan het in de toekomst een eigen motor gaan bouwen.

“Als het inderdaad klopt dat de motoren in 2025 of 2026 een stuk eenvoudiger gaan zijn, de MGU-H verdwijnt en de kosten omlaag gaan, dan is het geen complex vraagstuk meer. Dan kunnen we in Milton Keynes zelf een motor gaan bouwen. En of dat met een externe partij is, dat valt nog te bezien”, aldus Marko tegen Motorsport.

