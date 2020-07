Red Bull kan niet duidelijker zijn: ‘Geen plek voor Vettel in 2021’

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de deur voor zijn voormalig pupil Sebastian Vettel definitief gesloten. Althans, voor komend seizoen dan. “We hebben een overeenkomst met onze huidige coureurs.”

Vettel vertrekt na dit seizoen bij Ferrari en ziet de ene na de andere mogelijkheid verdwijnen. Renault heeft inmiddels Fernando Alonso aangetrokken, de CEO van Mercedes zegt geen mogelijkheden te te zien voor de komst van Vettel, McLaren heeft zijn duo rond en ook Red Bull spreekt nogmaals uit dat er geen plek is. Deze week dook er nog een gerucht op dat Red Bull-eigenaar Dieter Mateschitz zou hebben uitgesproken dat Vettel hoe dan ook ‘thuis moet komen’.

“Het onderwerp is weleens te sprake gekomen. Maar ik denk dat we een heel goed duo hebben met Verstappen en Albon, ik denk dat er veel potentie in zit voor de toekomst”, aldus Horner vanochtend tegen het Oostenrijkse ORF. En op de vraag of dat een definitief ‘nee’ betekende: “Dat is een definitief ‘nee’. En Sebastian weet dat ook.”

Voor meedenken is Horner wel beschikbaar: “Het is ongebruikelijk dat een viervoudig kampioen zoals hij na dit jaar geen stoeltje heeft. Ik denk dat er nog een paar keuzes zijn voor hem. Ik denk dan aan Racing Point, of een jaar er tussenuit. Maar Racing Point, straks Aston Martin, gaat Lance Stroll natuurlijk niet ontslaan. Er zullen misschien clausules bestaan maar dat zijn niet onze zaken.”

Zijn Red Bull-kompaan Helmut Marko bevestigde het ook. De Oostenrijker had Vettel aan de lijn hangen toen zijn vertrek bekend werd, al was dat louter voor goede raad. “Wij, en dat heb ik tegen Sebastian gezegd, hebben geen mogelijkheden om hem een stoeltje voor 2021 te geven. We plannen nu voor 2021 en er komt geen kans voor Sebastian.”