Red Bull heeft de gesprekken met de FIA over het budgetplafond tijdelijk stilgelegd vanwege het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Het team verwacht de gesprekken medio volgende week te hervatten.

Red Bull is de afgelopen dagen druk in gesprek geweest met de FIA, omdat het team een straf wacht na het overschrijden van het budgetplafond in 2021. De FIA heeft Red Bull een schikkingsvoorstel gedaan, maar het team heeft de keuze om dat voorstel te accepteren of naast zich te leggen. In dat laatste geval komt de zaak bij FIA’s Cost Cap Adjudication Panel terecht en kan het proces nog maanden duren.

Die gesprekken met de FIA heeft Red Bull nu echter tijdelijk stilgelegd na het overlijden van mede-oprichter Dietrich Mateschitz. De Oostenrijker overleed op 78-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed.

“Na het overlijden van Mateschitz zijn alle gesprekken met de FIA over het budgetplafond en volgende stappen tot nader order stilgelegd”, laat Red Bull in een verklaring weten. “De deadline voor een overeenstemming is verlengd en we verwachten dat de gesprekken medio volgende week hervat worden.”

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf aan dat hij ervan overtuigd was dat zijn team ‘voor wat betreft de relevante kosten’ binnen het budgetplafond is gebleven. Dat de concurrentie zijn team van valsspelen betichtte, schoot Horner in het verkeerde keelgat. “Wij staan al sinds Singapore publiekelijk terecht. Die hele retoriek dat we valsspelen, de getallen die in de pers zijn genoemd die mijlenver van de realiteit verwijderd zijn, dat doet enorm veel schade aan ons merk, onze partners, en onze mensen”, aldus Horner.

Horner gaf bij de persconferentie aan dat hij hoopte dat de budgetsaga in Austin kon afsluiten, maar dat moet dus nog even wachten. “Ik hoop dat het nog dit weekend wordt opgelost”, zei Horner zaterdag. “Lukt dat niet, dan gaat het naar het panel, of een hoger gerechtshof. Dan kan het zo nog zes of negen maanden duren. Dat willen wij niet. Wij willen dit afsluiten.”