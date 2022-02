Red Bull verwacht dat de nieuwe bolides ‘veel sneller’ zullen zijn op de rechte stukken dankzij het nieuwe aerodynamicapakket. Voor topontwerper Adrian Newey was het wel een uitdaging om de RB18 te ontwerpen: “Het is de grootste verandering sinds 1983.”

De nieuwe regels moeten er onder meer voor zorgen dat de coureurs minder last hebben van vuile lucht van andere auto’s waardoor ze makkelijker kunnen volgen. Dat betekent wel dat de coureurs met een heel ander aerodynamisch pakket te maken hebben. De eerste voorspellingen van vorig jaar zagen er wat somber uit voor wat betreft de snelheid. Zo zouden de coureurs drie tot vijf seconden per ronde langzamer zijn dan vorig jaar, maar de meest recente voorspelling van de FIA had het meer over een halve tot een hele seconde.

Aan de topsnelheid zal dat verschil in ieder geval niet liggen. Die ligt namelijk flink hoger, stelt de technisch directeur van Red Bull, Pierre Wache. “Ze wilden dat we meer downforce via de vloer zouden genereren”, legt Wache uit. “Meer dan voorheen, toen het ook wel via de vloer gegenereerd werd maar ook vooral door de voorvleugel, achtervleugel en het bodywork.”

“Het zal zeker invloed hebben op de wegligging, de mechanische grip en de luchtweerstand van de auto”, vervolgt Wache. “Op deze manier downforce genereren is behoorlijk efficiënt en dit soort type auto zou met dit downforceniveau een stuk sneller moeten zijn op de rechte stukken.”

Voor topontwerper Adrian Newey was het een flinke uitdaging om de RB18 te ontwerpen. Hij spreekt van de ‘grootste verandering sinds 1983’. “Het was een erg ongebruikelijk proces”, blikt hij terug op de ontwerpfase. “Het is een enorme regelverandering, de grootste sinds 1983.”

