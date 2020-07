Red Bull-oprichter Dieter Mateschitz: De stier uit Steiermark

Het is een nieuwe Grand Prix op bekend terrein: voor de 34ste keer wordt er op de ‘Ring in het Oostenrijkse Spielberg gereden, maar de race staat voor het eerst in de boeken als Grand Prix van Steiermark, oftewel Stiermarken. Niet toevallig het thuis van Red Bulls Dietrich Mateschitz.

Over toeval gesproken, dat Steiermark in het Nederlands als Stiermarken heet, is dat wel. De oorspronkelijke naam komt van de stad Steyr, naar de nabij gelegen rivier, met een vuurspuwende panter op het wapenkruis. Met (rode) stieren heeft de naam niets te maken, al geldt het tegendeel natuurlijk voor de Red Bull Ring, met Mateschitz die in 2004 de noodlijdende A1 Ring koopt en na een langdurige miljoenenverbouwing – naar verluidt met eigen geld – tot Red Bull Ring omdoopt.

Het bekende logo is er alomtegenwoordig. Mateschitz, meervoudig miljardair, kan net zo makkelijk een nieuw circuit aanleggen, maar daar gaat het hem niet om. Hij is een kind van de streek, geboren onder het sterrenbeeld stier (20 mei 1944) in Sankt Marein im Mürztal, zo’n driekwartier bij Spielberg vandaan. Zijn investering gaat verder dan het circuit; met ‘Projekt Spielberg’ wil hij toerisme en de economie in de regio promoten, van hotels, tot mountainbikeroutes tot trouwlocaties aan toe.

Succesverhaal

Wie ooit het boek Die Red Bull Story: Der unglaubliche Erfolg des Dietrich Mateschitz openslaat, hoeft maar tot het punt midden jaren tachtig te bladeren waarop de voormalig marketingmedewerker van een tandpastaproducent in een Thais energiedrankje investeert om bij het inderdaad ongelofelijke succesverhaal uit te komen. Dat verder samen te vatten is zoals de Duitse versie van Wikipedia dat doet: ‘Mateschitz is met afstand de rijkste Oostenrijker’.

Mateschitz geniet zelf ook van de miljarden die hij heeft verdiend – los van alle sportteams waar je Red Bull voor kan zetten, bezit hij een privé-eiland, talloze vliegtuigen en zelfs een onderzeeër – maar geeft ook graag terug. Niet alleen met de Wings for Life-stichting die onderzoek doet naar dwarslaesie, maar ondanks dat hij tegenwoordig in de streek Salzburg woont ook aan ‘zijn’ Steiermark. Mateschitz is overigens niet de enige grote Formule 1-naam die daarvandaan komt: hetzelfde geldt voor zijn rechterhand Helmut Marko, terwijl de in Duitsland geboren en enige postuum wereldkampioen Formule 1 Jochen Rindt er ook is opgegroeid.

In Jochen Rindt: Uncrowned King, wordt smakelijk verteld over hoe Marko en Rindt schoolvrienden waren, die vroeger op brommers en auto’s over de bergpassen en door de straten van provinciehoofdstad Graz scheurden. Ze hadden volgens de overlevering één regel: word je gepakt, dan ben je op jezelf aangewezen. Marko haalt nog voor zijn eigen Formule 1-carrière (van korte duur omdat hij een oog verliest door steenslag) overigens een doctorsgraad in de rechten, wat hem dan ongetwijfeld goed van pas was gekomen.

‘Unieke uitdaging’

Het leven van Marko, ook eigenaar van meerdere hotels, draait echter om autosport. Hij ontmoet Mateschitz al vroeg in diens Red Bull-jaren. “In het begin had Dietrich geen geld om ergens in te stappen”, vertelde Marko The Guardian eens, “maar Red Bull werd groter-en-groter. Toen was het logisch samen te werken.” Het begint met het Junior Team, dat jonge coureurs kansen geeft, maar pas met Mateschitz’ overname van het Jaguar-team én de A1 Ring eind 2004 krijgen hun Formule 1-ambities echt vleugels.

Dat het Alpendecor van Spielberg nu twee races op rij het toneel is voor de Formule 1-start, coronamaatregelen incluis, vervult ook Mateschitz met trots. Hij ziet het als ‘een unieke uitdaging in de Formule 1-geschiedenis’. Niets past beter bij de stier uit Steiermark.