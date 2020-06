Mateschitz: ‘Seizoensstart op Red Bull Ring unieke uitdaging, maar sterk signaal’

Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz noemt het een ‘unieke uitdaging’ om in coronatijd de Formule 1-seizoensopener op zijn circuit – de Red Bull Ring – in Oostenrijk te houden. “Het is ook een krachtig signaal aan de rest van de wereld.”

De Grote Prijs van Oostenrijk stond aanvankelijk als elfde op 2020’s Formule 1-kalender, maar door de coronacrisis zijn de eerste tien races uitgesteld of zelfs geschrapt. Oostenrijk – na hard werk achter de schermen – is de eerste race die wél doorgaat, en daarmee ook gelijk de seizoensopener.

Ondanks alle coronamaatregelen staat Oostenrijk zelfs nog ‘gewoon’ op zijn originele datum van 5 juli. Uniek is daarbij dat Oostenrijk nu voor het eerst de seizoensouverture is, en het eerste circuit ooit waar twee races direct achter elkaar worden gehouden – want op 12 juli wordt er nog een race verreden.

‘Unieke uitdaging’

“We nemen een unieke uitdaging op ons in de geschiedenis van de Formule 1, en verheugen ons op de beide weekends op de Red Bull Ring”, verklaart Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz, sinds 2004 tevens eigenaar van het Alpencircuit. “Het circuit zal voor spannende races zorgen – en daarmee geven we ook een krachtig signaal af aan de rest van de wereld wat de haalbaarheid betreft”, meent Mateschitz.

De eerste wedstrijd op de Red Bull Ring staat als Grand Prix van Oostenrijk op de planning, de tweede als Grand Prix van Steiermark, naar de regio Stiermarken waar de baan ligt en Mateschitz vandaan komt.

Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bulls Formule 1-team, heeft Red Bull ‘er alles aan gedaan’ om het seizoen op een veilige manier van start te kunnen laten gaan. “Het is een geweldig circuit en we verheugen ons erop het seizoen op onze thuisbaan te starten.” En ongetwijfeld met enig vertrouwen. Want de winnaar van de laatste twee Grands Prix van Oostenrijk? Max Verstappen, in een Red Bull.

