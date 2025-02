Een nieuw Formule 1-seizoen staat voor de deur! Het belooft opnieuw een spannend jaar te worden, mede omdat de regelgeving nauwelijks is veranderd. Pas in 2026 gaat het technische reglement op de schop. Zodoende kunnen de teams een afweging maken; dit seizoen maximaliseren of alvast inzetten op de volgende generatie Formule 1-auto’s? Technisch directeur Pierre Waché verzekert dat Red Bull het seizoen in ieder geval niet zal opofferen.

Het nieuwe reglement voor 2026 betekent dat de teams hun middelen voor 2025 verstandig moeten toewijzen. Uiteraard worden ze beperkt door het budgetplafond en de strenge limieten voor aerodynamische tests. In hoeverre heeft het huidige seizoen prioriteit boven de ontwikkeling van de auto voor 2026? De ontwerpen van de FIA verraden dat de auto’s er straks heel anders uit zullen zien. Daarnaast verandert er ook veel aan de aandrijflijn. In het verleden hebben teams maximaal geprofiteerd van nieuwe reglementen. Denk aan Brawn GP in 2009 of Mercedes in 2014.

Meer windtunnel-tijd

Bij Red Bull ligt de focus liever op het huidige kampioenschap en de auto waarmee Max Verstappen in Melbourne aan de start staat – althans, als we technisch directeur Pierre Waché mogen geloven. “Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat je vindt qua performance”, verklaarde hij onlangs tegenover Autosport. “Als je heel veel snelheid wint met de auto voor 2026, dan is het natuurlijk verleidelijk om daar meer energie in te steken. Maar ik denk dat we in 2025 opnieuw voor de titel kunnen vechten, dus dat kampioenschap zullen we nooit weggooien.”

LEES OOK: Dit is de nieuwe helm van Max Verstappen! ‘Terug naar mijn roots’

Toch gaf Waché toe dat het een moeilijke afweging is. “We beginnen het seizoen met een bepaalde strategie, maar de kans is groot dat die gaandeweg zal veranderen.” Red Bull profiteert van het feit dat het team vorig jaar werd verslagen door McLaren en Ferrari. De derde plek bij de constructeurs betekent meer tijd in de windtunnel en dus meer mogelijkheden om aerodynamische upgrades te testen. “Dat kan een heel groot voordeel zijn voor 2026”, aldus Waché. “Al staan meer geld en meer windtunneltijd nooit garant voor betere prestaties. Dan zouden de achterblijvers het jaar erop altijd eerste moeten worden. Zo werkt het niet in de Formule 1. Desalniettemin kan het wel een voordeel zijn, dus dat moeten we goed benutten.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.