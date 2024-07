Red Bull-adviseur Helmut Marko steekt de hand in eigen boezem na de teleurstellende race op de Hungaroring. Volgens de Oostenrijker waren de strategische missers in Hongarije volledig de schuld van het team. Marko legt uit dat Red Bull eigenlijk te veel rekende op de Max-factor.

De strategie van Red Bull in Hongarije leidde tot veel frustratie bij Max Verstappen. De keuze van het team om hem laat binnen te roepen voor een pitstop, zorgde ervoor dat zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc een succesvolle undercut plaatste. Red Bull verwachtte dat Verstappen de twee coureurs vervolgens nog wel zou inhalen, maar dat ging niet helemaal volgens plan. Door de aanvaring tussen Hamilton en Verstappen in de slotfase eindigde de Nederlander achter beide coureurs.

Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt daarom dat de schuld volledig bij het team lag. “Het is duidelijk dat dit volledig de fout is van het team”, vertelde de Oostenrijker aan ORF. “Alle simulaties resulteerden in een andere delta voor inhaalmanoeuvres. Maar we hebben het helemaal verkeerd ingeschat en Mercedes heeft daarvan geprofiteerd.”

Omdat het team dacht dat Verstappen wel makkelijk aan zijn concurrenten voorbij zou komen, tolereerden ze ook zijn frustraties over de boordradio. “We hebben dit (de frustratie van de boordradio, red.) bewust geaccepteerd, omdat we dachten dat we later sneller zouden zijn op nieuwere banden. Als je Verstappen kent, weet je dat dit mogelijk is”, legt Marko de zogenoemde Max-factor uit. “Dat was niet het geval en we konden Hamilton niet passeren. Dat is onze fout.”

Red Bull moet aan de slag

Red Bulls fouten zorgden er uiteindelijk voor dat McLaren op de renstal kon inlopen in het constructeurskampioenschap. Marko weet wel waarom de Britse renstal steeds dichterbij komt. “In de eerste drie races dachten we dat we een vergelijkbaar seizoen als vorig jaar zouden hebben, maar toen was er plotseling de ommekeer. Max is dat niet gewend en wij zijn ook niet gewend genoeg aan het feit dat je hard moet vechten met concurrenten.”

Hoewel er volgens de 81-jarige nog geen reden is tot paniek, moet Red Bull na de zomerstop wel hard aan de slag. “We staan nog steeds aan de leiding in beide kampioenschappen. Er zijn nog veel races, dus we moeten niet doen alsof alles verloren is. Maar we kunnen ons absoluut geen kleine en gemakkelijke fouten veroorloven.”

