Red Bull sluit komst Pérez en Hülkenberg niet uit: ‘Als Albon niet presteert, kijken we verder’

Red Bull steunde tot nu toe steeds Alexander Albon, maar als hij niet goed presteert dan gaat Red Bull verder kijken. Dat zegt Helmut Marko.

Alexander Albon werd in Rusland slechts tiende en kon het hele weekend Max Verstappen niet bijbenen. Sergio Pérez en Nico Hülkenberg hebben geen zitje voor volgend jaar en worden genoemd als mogelijke opvolger van Albon.

Nico Hülkenberg reed dit seizoen twee races voor Racing Point. De Duitser verving op Silverstone Sergio Pérez, die daags voor de Britse Grand Prix positief testte op corona. Hülkenberg maakte in de tweede race op Silverstone indruk met een derde tijd in de kwalificatie en een zevende plaats in de race.

Sergio Pérez kreeg voor de Grand Prix van Toscane te horen dat Sebastian Vettel zijn stoeltje bij Racing Point overneemt. De Mexicaan wordt in verband gebracht met meerdere teams, waaronder Red Bull.

Helmut Marko stelt dat Albon zich geen zorgen hoeft te maken als hij goed presteert, maar als hij niet goed presteert dan gaat Red Bull verder kijken. “Dan gaan we de markt op en gaan we kijken wie er allemaal beschikbaar is”, vertelt Helmut Marko aan Speedweek. “Maar op dit moment hoeft hij zich er nog geen zorgen over te maken”, aldus de adviseur van Red Bull.

