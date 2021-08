Red Bull-topman Helmut Marko sluit niet uit dat Max Verstappen en Sergio Pérez bij de Grand Prix van België een gridstraf wacht door het wisselen van motoronderdelen. Dit naar aanleiding van het weekend in Hongarije.

Verstappen kreeg van zaterdag op zondag een nieuwe Honda-motor, nadat er een scheur in de bevestiging van de krachtbron was ontdekt. Dit was vermoedelijk een gevolg van Verstappens crash op Silverstone na zijn botsing met Lewis Hamilton. Verstappen zit zo al aan zijn derde motor van het jaar, en dat is ook het maximaal toegestane aantal per seizoen voor er gridstraffen volgen. Zijn nieuwe motor kreeg ook nog een optater bij de startcrash in Hongarije.

In beeld: de schade die Verstappen hinderde in Hongarije

Met nog twaalf races te gaan, is het onwaarschijnlijk dat Verstappen het tot het eind van 2021 haalt zonder verdere motorwissels. Teamgenoot Pérez zit ondertussen ook in de problemen. Zijn motor raakte zwaar beschadigd bij de door Valtteri Bottas veroorzaakte startcrash in Hongarije. “Het is heel waarschijnlijk dat we die niet meer kunnen gebruiken”, vertelde Pérez in Boedapest. Wat een aantal motoronderdelen betreft, zit ook hij bovendien al aan zijn taks.

Marko kent de rekensom ook, en vertelt F1-Insider zodoende dat Red Bull ‘voor later in het jaar op gridstraffen moet rekenen’. “Onder de huidige omstandigheden redden we het dit seizoen niet meer met maar drie motoren. Het zure is dat wij er zelf niks aan kunnen doen terwijl Mercedes – wiens coureurs deze situatie voor ons hebben veroorzaakt – er van profiteert.”

Lees ook: Verstappen teleurgesteld maar strijdbaar: ‘Niks is verloren’

Red Bull denkt er daarbij aan gelijk in de eerste race na de zomerstop, in België, al motorwissels door te voeren. Al is het maar om extra motoren toe te voegen aan de pool. Dit omdat inhalen relatief goed mogelijk is op Spa-Francorchamps, waardoor het minder pijnlijk is daar een gridstraf te incasseren. “We moeten daar op z’n minst goed over nadenken”, sluit Marko deze aanpak niet uit.

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de Grand Prix van Hongarije en het weekend van Max Verstappen. FORMULE 1 nr. 10 ligt donderdag in de winkels en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.