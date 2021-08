Twee races, 1 punt. Niet het resultaat waarmee Max Verstappen de vakantieperiode had willen ingaan maar de Nederlander blijft ondanks de teleurstellend verlopen Grand Prix van Hongarije strijdbaar: “Niks is verloren!”

Het lot van Verstappen in de race was na bocht 1 al min of meer bepaald. Lando Norris werd hard van achteren geraakt en boorde zich op zijn beurt in de zijkant van Verstappens auto. “Dit was duidelijk Bottas zijn schuld, weer door een Mercedes er vanaf gereden. Twee races achter elkaar word ik er door een Mercedes afgeknald.”

HUNGARORING, HUNGARY – AUGUST 01: Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B during the Hungarian GP at Hungaroring on Sunday August 01, 2021 in Budapest, Hungary. (Photo by Andy Hone / LAT Images)

In het vervolg van de race probeerde Verstappen zich met hangen en wurgen naar een punt te knokken. Volgens zijn teambaas Christian Horner had hij minder downforce dan Mick Schumacher zijn Haas. “Ik had zoveel schade, ik kon daar niets mee doen. Ik had alleen maar onderstuur en overstuur.”

Opgeven was geen optie voor Verstappen: “Het is altijd beter om een punt te maken, je probeert er dan toch het beste van te maken. Met een intacte auto had ik nog kunnen vechten, nu was dat onmogelijk. De auto was nauwelijks te besturen, de gehele rechterkant was weg.”

“Die verloren punten zal ik na de break moeten zien goed te maken maar de afgelopen twee races waren behoorlijk kloten.”