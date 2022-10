Red Bull steunt Max Verstappen in zijn boycot van Sky Sports. Teambaas Christian Horner benadrukt dat het enkel voor het raceweekend in Mexico het geval was en dat het vanaf volgende race weer de normale gang van zaken zal zijn. Daarmee heeft het team ‘een punt gemaakt’, stelt de Brit.

Verstappen besloot tot de boycot van de Britse televisiezender na de uitspraken van pitreporter Ted Kravitz in Austin. Daar betitelde hij de verloren titel van Lewis Hamilton in 2021 meerdere keren als ‘bestolen’.

Dat beviel de tweevoudig wereldkampioen niet en dus verscheen hij in Mexico niet voor de camera’s van Sky Sports. Red Bull-teambaas Christian Horner steunt Verstappen in de boycot, die enkel voor het raceweekend in Mexico was. “We waren teleurgesteld door een aantal denigrerende opmerkingen op Sky, dus we hebben besloten dit weekend even pauze te nemen”, legt Horner uit. “Het doet Sky geen kwaad als we even een weekje pauze nemen.”

Horner benadrukt dat er een ‘balans moet zijn’ in de verslaggeving, maar daar was in Austin volgens hem dus geen sprake van. Hij geeft aan dat de aanleiding voor de boycot inderdaad de opmerkingen in Austin waren. “Een deel van wat ze doen is geweldig, maar bepaalde items worden te veel gesensationaliseerd en als team staan we achter elkaar.”

Problemen aangekaart

Het ging bovendien niet alleen om een boycot van de Britse tak van Sky. Ook de Italiaanse en Duitse takken van Sky hoefden er in Mexico niet op te rekenen dat Verstappen voor de camera’s zou verschijnen. “Het was alleen voor dit weekend”, geeft Horner aan. “We deden dit om ons ongenoegen te uiten dat er soms partijdige opmerkingen worden gemaakt, of zelfs verdachtmakingen. Op TV lijkt het sowieso steeds meer om sensatie te draaien.”

“Ze mogen uiteraard zeggen wat ze willen”, vervolgt Horner. “Verdachtmakingen dat het WK gestolen is, dat vinden wij geen objectief commentaar – niet fair en gebalanceerd. Max was er erg boos over en als team steunen we hem, we waren net zo boos. Daarom hebben we als team deze beslissing genomen”, aldus de Brit, die stelt dat ‘Red Bull soms een makkelijk doelwit’ is.

De boycot is als het aan Red Bull ligt nu weer voorbij. “Vanaf volgende race zal het weer de normale gang van zaken zijn. We wilden een punt maken: bepaalde dingen zijn niet acceptabel en als team staan we achter elkaar. Er zijn dit jaar meer problemen geweest en dat hebben we ook aangekaart. Wat ons betreft hebben we ons punt gemaakt – juist door te zwijgen – en dat is het wel zo’n beetje.”

Foto: Red Bull Content Pool