Red Bull-kopstukken Christian Horner en Helmut Marko zijn not amused met het incident dat Yuki Tsunoda in de kwalificatie veroorzaakte en Max Verstappen zijn laatste vliegende rondje heeft gekost. “We zijn ge-Tsunoda’d”, zegt Horner zelfs.

De twee topmannen zijn niet mild voor de jonge Japanse coureur in dienst van Red Bulls zusterteam AlphaTauri. Aan het eind van Q3 reed Tsunoda voor Red Bull-rijder Sergio Pérez. Volgens Pérez reed Tsunoda in bocht elf in de weg, mogelijk wilde de Japanner juist ruimte maken voor Pérez. Hoe het ook zij: Tsunoda en Pérez kwamen allebei buiten de baan, waardoor de aanstormende Verstappen van het gas moest.

Verstappen noemde het na afloop ‘de meest domme plek om aan de kant te gaan’, nadat hij zich eerder over de radio al wat minder netjes had uitgedrukt. Horner steekt zijn frustratie voor de camera van Sky Sports ook niet onder stoelen of banken. “We zijn ge-Tsunoda’d”, bromt de Brit. “Onze coureurs waren allebei met een snellere ronde bezig. Ik snap niet waarom Yuki gewoon wat aan het rondtoeren was.”

“Het is teleurstellend”, erkent Horner, “en onze coureurs zijn geïrriteerd.” Zoals altijd windt ook Marko er geen doekjes om. “Dat voorval met Tsunoda heeft ons met beide auto’s de kwalificatie gekost.” Wat Marko nog wel moet toegeven, is dat Red Bulls rivaal Mercedes ook gewoon erg sterk was. “Hoewel ik denk dat we nog wel in de buurt hadden kunnen komen, waren we niet meer dominant. Er wacht ons een erg zware race”, verzucht hij bij het Duitse Sky.

