Red Bull vangt bot, DAS-systeem legaal bevonden door stewards

Red Bulls aangekondigde protest tegen het DAS-systeem van Mercedes is ongegrond bevonden. Nadat de stewards op vrijdagavond de argumenten van Red Bull, Mercedes en de technische afdeling van de FIA hadden gehoord, volgde het besluit dat DAS in regel is met de technische reglementen.



Red Bull-teambaas Christian Horner had nog voor de start van het openingsweekend aangekondigd dat Red Bull protest zou aantekenen tegen Mercedes’ revolutionaire stuursysteem DAS. Dat protest kwam er ook op vrijdagavond, waarna beide teams zich in Oostenrijk bij de stewards moesten melden. Het is uiteindelijk Mercedes dat als ‘winnaar’ uit de stewardmeeting komt, want het stuursysteem is legaal bevonden.

Red Bull betichtte Mercedes van een inbreuk tegen het technisch reglement, met name over artikel 3.8, dat over invloed op de aerodynamica gaat, en artikel 10.2.3, waarin staat dat “er geen aanpassingen mogen worden gedaan aan de ophanging terwijl de auto rijdt”. Nadat de stewards de verklaringen van Red Bull, Mercedes en de technische afdeling van de FIA hadden gehoord, kwamen ze tot het volgende besluit: “DAS maakt deel uit van het stuursysteem van de Mercedes W11, “zij het op een ongewone manier”.



“Het is heel eenvoudig om te concluderen dat DAS illegaal zou zijn ALS het geen deel uitmaakte van het stuursysteem”, valt te lezen in het officiële document van de stewards. “De grote vraag is dus of DAS kan worden beschouwd als onderdeel van het stuursysteem. De stewards besluiten dat DAS een onderdeel is van het stuursysteem”, waardoor het systeem dus legaal is bevonden.

