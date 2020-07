Red Bull dient protest in tegen DAS-systeem Mercedes

De controverse hing al als een donkere wolk boven het Formule 1-openingsweekend in Oostenrijk en de eerste rel van het seizoen is al op de eerste dag een feit: Red Bull heeft bij de FIA een protest ingediend tegen Mercedes’ omstreden DAS-systeem.

Mercedes verraste tijdens de wintertests vriend en vijand met een revolutionair nieuw stuursysteem: DAS, oftewel dual axis steering. Een systeem waarmee coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas door het stuur naar achteren te trekken, de stand (sporing) van de voorwielen kunnen veranderen. Voordeel hiervan zou zijn dat dit helpt de bandentemperatuur en -slijtage te reguleren.

Volgens Mercedes gaf de FIA al ruim voor de wintertests haar goedkeuring voor het gebruik van het systeem, maar de legaliteit ervan is sinds het voor het eerst door haar rivalen werd gezien, betwist. De FIA gaf al wel aan het per 2021 te verbieden, maar in 2020 zou Mercedes DAS ‘gewoon’ mogen gebruiken. Tegelijkertijd stond het elk team natuurlijk echter vrij protest aan te tekenen.

Dat laatste is nu ook precies wat Red Bull heeft gedaan. Of de dominantie van Mercedes op de eerste vrijdag in Oostenrijk het laatste zetje in de rug was, is niet duidelijk, maar Mercedes en Red Bull moeten zich vrijdagavond om 19:10 uur lokale tijd bij de stewards (wedstrijdleiding) op de Red Bull Ring melden om hun respectieve zaken te bepleiten.

Red Bull had van tevoren aangekondigd een protest niet uit te sluiten, terwijl Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn rivalen juist tussen neus en lippen door had opgeroepen van een protest af te zien om het eerste Formule 1-weekend na het corona-uitstel niet te verstoren met ‘een groot debat op zondag’. Red Bull heeft de koe echter bij de horens gevat en niet tot zondag gewacht, maar nu al actie ondernomen.

