Red Bull en topontwerper Adrian Newey hebben het gezien alle Grand Prix-zeges en wereldtitels niet onaardig gedaan. Zeker als je bedenkt dat Newey al die tijd heeft moeten werken met een windtunnel die in een gebouw staat dat vlak na de Tweede Wereldoorlog is gebouwd.

Maar daar komt binnen een paar jaar verandering in, Red Bull is namelijk bezig met de bouw van nieuwe tunnelfaciliteiten. Dat vertelt topman Helmut Marko aan de Duitse publicatie Auto Motor und Sport. Tot die tijd zal Newey moet blijven werken in het museumstuk.

Lees ook: Marko ziet ‘sterkere rivaal’ Hamilton als groter gevaar voor Verstappen in 2023 dan Leclerc

“Dat is het probleem met onze windtunnel, het is een naoorlogs product. Het is destijds opgezet door het Engelse Ministerie van Defensie en staat op de lijst van monumentenzorg”, aldus Marko. “De tunnel is waanzinnig lang en niet geïsoleerd. Het duurt enige tijd voordat hij opgewarmd is, vooral als het buiten koud is.” Het is lang goed gegaan, maar het is nu echt tijd voor het team om een nieuw gebouw voor de windtunnel te realiseren.

“Dat is ergens ook idioot aangezien hele ontwerpproces richting CFD-techniek (Computational Fluid Dynamics) gaat. Weer 50 miljoen weggegooid omdat er geen akkoord is bereikt. De windtunnel moet er alleen nog verplaatst worden, het zal zeker nog twee tot drie jaar duren voordat alles klaar is.” De tunnel zal tot 2030 gebruikt mogen worden, vanaf dan zullen tunnels niet meer toegestaan zijn.

Lees ook: Marko over Red Bull na overlijden Mateschitz: ‘Er gaan zeker wat dingen veranderen’

“Ik zou volledig voor CFD gaan.” De techniek waarbij luchtstromen door supercomputers gesimuleerd worden, geniet ook de voorkeur van Newey. “Maar er is nog niet genoeg steun voor terwijl het wel duurzamer is, het zijn de gebruikelijke teams die tegen zijn.”