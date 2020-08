Red Bull: ‘We moeten Albon een betere auto geven’

Red Bulls chief engineer Paul Monaghan zegt dat het team ‘genadeloos eerlijk’ moet zijn en Alexander Albon een betere auto moet geven. Volgens Monaghan ligt de uitdaging meer bij Red Bull dan bij Albon.

Albon kwam in Oostenrijk nog in de buurt van het podium en volgens teambaas Christian Horner had het zelfs een zege kunnen zijn, maar sindsdien lijkt de Britse Thai het met name in de kwalificaties te laten liggen. Ook voor de Britse Grand Prix wist hij zich niet in de top tien te kwalificeren, ondanks dat het team hem de meer ervaren race engineer Simon Rennie heeft gegeven. Chief engineer Paul Monaghan denkt dat Albon zal kunnen presteren wanneer Red Bull hem een betere auto met een betere balans geeft.

“Je merkt hier wanneer er wat wind staat, dat de auto een beetje lastig te besturen is”, zegt Monaghan. “Het is redelijk om te zeggen dat, als je kijkt naar het tempo op vrijdag, het een beetje teleurstellend is voor Alex of wie dan ook om Q3 niet te halen. Hij is capabel en de auto ook, we moeten het gewoon uitzoeken voor hem zodat hij het ook daadwerkelijk kan doen.”

“Als we Alex een beter gebalanceerde auto hadden kunnen geven, dan weten we allemaal dat hij zonder problemen die auto in Q3 zou zetten”, vervolgt Monaghan. “Dus ik denk dat de uitdaging meer bij ons ligt dan bij Alex, om genadeloos eerlijk tegen onszelf te zijn”, aldus de chief engineer van Red Bull.

Na de kwalificatie was Albon uiteraard teleurgesteld, maar hij zou het weekend nog niet als ‘slecht’ bestempelen. “Ik zou niet zeggen dat het een slecht weekend is geweest, maar vandaag was gewoon niet goed. We misten wat tijd op de baan en de wind veranderde constant de balans van de auto. We misten wat finetuning en het lag allemaal dicht bij elkaar. Het is wat het is, morgen hebben we vrije bandenkeuze dus hopelijk kunnen we wat posities winnen”, aldus Albon.