Yuki Tsunoda komt in 2025 ‘gewoon’ weer uit voor Visa RB; de Japanner sprak in 2024 meerdere keren zijn wens uit om door te stromen naar het hoofdteam van Red Bull, maar verloor op de valreep van teamgenoot Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander staat volgend jaar naast Max Verstappen, terwijl Tsunoda bij het ‘juniorteam’ moet blijven. Naar verluidt had de 24-jarige coureur het ook bij andere teams kunnen proberen, maar Red Bull weigerde hem los te laten.

Gedurende de zomer tekende Yuki Tsunoda al een éénjarig contract bij Visa RB, in de hoop dat hij dit kon omzetten in een samenwerking met Red Bull. De Japanner heeft inmiddels al vier seizoenen voor het opleidingsteam gereden. In die periode heeft hij liefst vier teamgenoten versleten; in het begin legde hij het af tegen Pierre Gasly, maar daarna gaf hij Nyck de Vries, Daniel Ricciardo én Liam Lawson het nakijken. Toch is het Lawson die volgend jaar het stoeltje van Sergio Pérez overneemt.

Tegenover ESPN legde Red Bull-teambaas Christian Horner uit dat Yuki Tsunoda in de toekomst mogelijk bij een andere renstal terecht kan. “We zijn ons er terdege van bewust dat we, omdat we Tsunoda geen kans kunnen geven bij Red Bull, weinig zin hebben om hem aan te houden. Je kunt niet vijf jaar lang een coureur in het supportteam houden. Als rijder kun je ook niet altijd tweede viool blijven spelen. Op een gegeven moment wordt het tijd dat je naar iets anders gaat kijken.”

Nog één jaar als troef

Het Japanse Autosport Web suggereert echter dat Red Bull er bewust voor heeft gekozen om Tsunoda nog niet te laten gaan in 2025. Terwijl zijn management dit seizoen al gesprekken voerde met Alpine, Sauber en Haas, weigerden de Oostenrijkers hem vrij te geven. In deze periode verkeerde de 24-jarige coureur in de vorm van zijn leven. Teamgenoot Daniel Ricciardo moest het onderspit delven terwijl Tsunoda comfortabel punten scoorde.

Hoewel Horner aangeeft dat een coureur niet vijf jaar moet verspillen bij wat in wezen het ontwikkelingsteam van Red Bull is, kreeg Tsunoda toch een nieuw contract onder zijn neus geschoven. Doordat Sergio Pérez en Daniel Ricciardo beiden teleurstelden, wil Red Bull een troef achter de hand houden voor 2025. Echter, volgens Autosport Web is er een reden dat Tsunoda slechts een éénjarig contract heeft getekend. In 2026 kiest hij hoe dan ook voor een nieuwe werkgever. Aston Martin, dat vanaf dat jaar gebruik gaat maken van Honda-motoren, lijkt vooralsnog de meest logische optie.

