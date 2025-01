Liam Lawson heeft nog geen meter als teamgenoot van Max Verstappen voor Red Bull gereden, of het team lijkt alweer de deur op een kier te zetten voor Carlos Sainz. Teambaas Christian Horner sluit namelijk niet uit de Spanjaard in de toekomst nog eens bij Red Bull te verwelkomen. De Brit legt wel meteen uit waarom hij in 2024 niet voor Sainz heeft gekozen.

Carlos Sainz is nog niet eens aan zijn nieuwe baan als Williams-coureur begonnen, of hij is alweer in trek bij andere teams. Ondanks dat Liam Lawson het gewilde stoeltje naast Max Verstappen heeft bemachtigd, sluit teambaas Christian Horner niet uit dat de Spanjaard ooit nog naar Red Bull komt.

“Carlos is een geweldige coureur, en er zijn nog zeker opties voor hem in de toekomst”, vertelt Horner aan de media. De Britse teambaas legt ook meteen uit waarom Sainz eerder niet door Red Bull werd gecontracteerd, toen de Madrileen van Ferrari te horen kreeg dat hij plaats moest maken voor Lewis Hamilton.

Eigen juniorprogramma

“Sainz werd zeker overwogen en in veel opzichten zou je zeggen dat er een logica zat in het contracteren van Carlos. We hebben echter de keuze gemaakt om intern te kijken en te geloven in ons juniorprogramma”, legt Horner de keuze voor Lawson uit. “Als we iemand buiten het programma hadden gekozen, zou dat niet de juiste boodschap zijn, omdat er nu zoveel concurrentie is voor jonge coureurs.”

De Brit hoopt met de promotie van Lawson aan jonge talenten te laten zien dat er een wel degelijk een ‘duidelijk’ pad naar de Formule 1 is.

