Adrian Newey heeft ervoor gekozen om in te stappen bij Ferrari. In ieder geval letterlijk. De meesterontwerper van Red Bull, die begin 2025 vertrekt bij de renstal van Max Verstappen en in de serieuze interesse staat van onder andere Ferrari, nam afgelopen weekend in Goodwood plaats achter het stuur van een iconische Ferrari, namelijk de 312T F1-auto van Niki Lauda.

“Het was een heel bijzondere ervaring”, vertelde Newey na afloop. Zie de video van zijn optreden in de Ferrari onderaan dit artikel.

De 65-jarige Brit wist tijdens het Goodwood Festival of Speed sowieso alle schijnwerpers op zich gericht vanwege de presentatie van de door hem ontworpen Red Bull hypercar. Ook reed hij in de Aston Martin Valkyrie, een auto die hij samen met Red Bull bouwt voor het Britse merk.

‘Passend eerbetoon aan Niki Lauda’

Newey noemde zijn meters in de Ferrari een ‘passend eerbetoon’ aan Niki Lauda. “Om in Niki’s oude auto te rijden, zijn auto waarmee hij het kampioenschap won, is zo speciaal. Ik kende Niki vrij goed, dus om hier in dezelfde stoel te zitten en me voor te stellen wat hij beleefd moet hebben en hoe hij zich voorbereidde op de start en alles – het is echt bijzonder. Een zeer passend eerbetoon aan hem”, aldus Adrian Newey.

Lees ook: Baanbrekende Red Bull RB17: ‘Alles waar Formule 1 niet voor staat’

Newey geeft toe dat het “fascinerend” zou zijn geweest om in die tijd een ontwerper te zijn, vanwege de kleine reglementen. “De auto’s zijn tegenwoordig zo anders. Ik hou van de oude auto’s. Kijk alleen al naar de techniek in die tijd. Het moet een fascinerend tijdperk zijn geweest om in te werken. Immers, je had een reglement dat ongeveer twee pagina’s telde, maar aan de andere kant waren de budgetten relatief klein.”

Niki Lauda in actie met de Ferrari 312T, de auto waarmee Adrian Newey in Goodwood reed (Getty Images)

Newey vraagt om geduld

Newey’s eigen F1-toekomst is nog onduidelijk. Hij verlaat Red Bull in het eerste kwartaal van 2025, maar daarna is alles open. Hij staat in de belangstelling van ongeveer alle teams, waarbij Aston Martin en McLaren de meeste aanspraak lijken te maken. De banden met Ferrari lijken inmiddels te zijn bekoeld, omdat hij zich liever niet meer in het buitenland wil vestigen.

Newey vraagt echter om geduld. “Het was geen grote verrassing toen andere teams interesse toonden nadat ik had aangekondigd dat ik zou vertrekken, maar ik zal geen snelle beslissing nemen over mijn toekomst,” vertelde hij aan The Times. “Ik heb een pauze nodig om uit te zoeken of ik het nog een keer in de F1 wil proberen. Ik wilde ook niet het risico lopen om afgezaagd te raken.”

Newey: “Er is een aantal coureurs, zoals Lewis Hamilton en Fernando Alonso, met wie ik graag had samengewerkt, maar tot nu toe was het niet de juiste plaats of het juiste moment om samen te komen. En ik kon het heel goed vinden met Max Verstappen, met wie het een enorm plezier was om samen te werken bij Red Bull. Ik weet niet wat mijn toekomst brengt, maar in plaats van de hele wereld over te vliegen naar Grand Prix-races, kan ik deze zomer mijn gezin zien. In juni namen Mandy en ik onze twee Bernard doodles, Yogi en Benji, een week mee op een autorit langs de zuidkust, wat erg leuk was.”

Adrian Newey at the wheel of Niki Lauda’s Ferrari at Goodwood this morning



🐎



pic.twitter.com/GIF9k44Q2Z — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) July 13, 2024

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

"To be driving Niki's old car, his championship-winning car, is so special" ❤



Adrian Newey on driving Niki Lauda's Ferrari at Goodwood 🏎 pic.twitter.com/NkqdVizx19 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 13, 2024

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP van Hongarije 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)