Regen of geen regen, het is Verstappen om het even: ‘Verwacht weinig verschil qua resultaat’

Regen, dat is de weersvoorspelling voor het grootste deel van het Belgische Grand Prix-weekend. Het zal veel Nederlandse fans, die er nu toch niet kunnen zijn, zonnig stemmen. Het betekent immers goed nieuws voor de kansen van Max Verstappen, toch? De Red Bull-coureur zelf betwijfelt dat.

“Het maakt me om eerlijk te zijn niet zoveel uit of het regent of niet”, antwoordt Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers, gevraagd naar de – vooral voor zaterdag en zondag – voorspelde regen. “Ik denk namelijk dat het toch niet zoveel uitmaakt voor het eindresultaat”, zegt Verstappen.

De reden laat zich raden: Mercedes is te sterk, verwacht Verstappen. Zeker aangezien Spa, ondanks dat het zijn persoonlijke favoriet is, de Red Bull-bolides van oudsher niet geweldig ligt. “Over het algemeen zijn we niet het sterkst op dit circuit”, beaamt hij.

“Monza is in zekere zin net zo. Daar heb ik zelfs nog nooit op het podium gestaan”, zegt Verstappen, die dat op Spa uit vijf deelnames één keer is gelukt. “Het zijn een beetje dezelfde banen, met lange rechte stukken en weinig bochten.” En dat zijn, zo mag bekend zijn, ‘niet de beste banen’ voor Red Bull.

Maximaliseren

Wat zijn doel dan is voor komend weekend? Hetzelfde als dit jaar steevast zijn doel is: maximaliseren, het beste eruit halen. Iets dat hem heel goed lukt. Zo staat hij ook enigszins tot zijn eigen verrassing tweede in het WK: “Ik ben wel tevreden met mijn seizoensstart, maar denk er niet te veel over na.”

Wat hij verder precies onder maximaliseren verstaat? “Dat je voor een Mercedes kan staan, terwijl zij dit jaar zo’n dominante auto hebben. Als je dat dan een paar weekenden achter elkaar kan doen, dat is maximaliseren. Dat je voor jezelf kan zeggen: ik heb het beste eruit gehaald.”

Dat zal dus ook op Spa weer zijn waar hij op inzet. Maar weer of geen weer, Verstappen verwacht geen wonderen – en doet niet aan grootspraak. Zoals hij eerder op de donderdag op Spa ook al stelde: “Ik vertel het liever zoals het is, dan dat ik sprookjes vertel.”

