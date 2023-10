Renault-CEO Luca de Meo heeft bevestigd dat Bruno Famin aan zal blijven als vaste teambaas van Alpine. Dat meldt de Franse sportkrant l’Equipe. In een speech over het voortbestaan van het team zou Italiaan de rol van Famin hebben vastgelegd.

De Meo was afgelopen week aanwezig in de fabriek van Alpine in Enstone. Daar gaf hij een toespraak van 40 minuten over de toekomst van het team. In die toespraak zou De Meo hebben bevestigd dat Bruno Famin, die momenteel te boek staat als interim-teambaas, de vaste teambaas van Alpine zal blijven de komende tijd. Famin nam de teugels over van Otmar Szafnauer, die vertrok te midden van de chaos bij Alpine voorafgaand aan de zomerstop.

De uitspraak van De Meo is overigens nog niet bevestigd in enige officiële communicatie vanuit Alpine. Vooralsnog blijft de formele taakomschrijving van Famin die van interim-teambaas. Recentelijk liet Famin zich echter wel al ontvallen dat hij geen haast heeft met het vinden van een nieuwe teambaas. Dat sluit wel aan bij de suggestie van De Meo dat Famin de rol permanent op zich gaat nemen.

De functie van teambaas is niet het enige dat De Meo aankaartte in zijn speech. De Renault-topman zou het onder andere hebben gehad over het breken met oude gedragspatronen en focus op de toekomst. Daarnaast benadrukt hij dat hij betere samenwerking wil tussen de fabrieken in Enstone (Engeland) en Viry (Frankrijk). In de speech bevestigde De Meo ook dat Renault toegewijd blijft aan het Formule 1-project van Alpine, en dat het team niet hoeft te vrezen de steun van het moederbedrijf kwijt te raken.

