Kersverse Renault-CEO François Provost bevestigt de langdurige betrokkenheid van Alpine bij de Formule 1. De Fransman hoopte door middel van zijn bezoek aan de paddock in Monza een duidelijk signaal af te geven, en benadrukt dat de Franse renstal met Pierre Gasly als coureur en Steve Nielsen als teammanager voor een stabiele toekomst kiest. ‘We gaan een nieuw tijdperk in’, onthult Provost.

Afgelopen juni maakte Renault nog bekend dat toenmalig CEO Luca de Meo de renstal verlaat. François Provost volgde al gauw De Meo op, en bracht tijdens de GP Italië voor het eerst een bezoek aan de Formule 1-paddock. Daarmee wilde de nieuwe CEO een duidelijk signaal afgeven, zo vertelt hij aan Canal+. “Het voornaamste doel van mijn bezoek is benadrukken dat we in de Formule 1 blijven, en dat we bovendien nog heel lang in de Formule 1 blijven”, aldus Provost.

De geruchten over de toekomst van Alpine in de Formule 1 werden vorig jaar aangewakkerd, toen de renstal bekendmaakte niet langer zelf de motoren te gaan bouwen. Alpine wordt klantenteam van Mercedes, en neemt vanaf 2026 de krachtbronnen van de Zilverpijlen af. Renault maakte zelf afgelopen Grand Prix in Italië een einde aan de geruchten door Pierre Gasly tot en met 2028 vast te leggen als coureur. Ook is Steve Nielsen in Monza begonnen als de nieuwe teammanager van Alpine.

Nieuw tijdperk

Volgens Provost kiest Alpine hiermee voor stabiliteit. “We gaan een nieuw tijdperk in: een tijdperk waarin prestaties centraal staan, maar bovenal stabiliteit”, vervolgt de CEO. “De langdurige verbintenis met Pierre laat dat duidelijk zien en de benoeming van Steve als managing director is daar ook een goed voorbeeld van. Zoals je ziet, hebben we al veel stappen vooruit gezet.”

