Renault derde team dat coureursduo voor 2021 kent, deze stoeltjes zijn nog vrij

Met de bekendmaking van Fernando Alonso’s terugkeer naar de Formule 1 kennen drie team hun driver line-up voor 2021. Niet toevallig zijn dat de drie meest actieve teams in het coureurscarrousel van de afgelopen maanden: Ferrari, McLaren en nu dus ook Renault. Maar welke zitjes zijn nog beschikbaar voor komend jaar?

Leclerc, Sainz, Verstappen, Norris, Ricciardo, Ocon, Alonso, Perez en Russell. Negen coureurs zijn op dit moment zeker van een plekje in de Formule 1 in 2021. Er vanuit gegaan dat ook Lance Stroll zeker is van zijn stoeltje bij Racing Point/Aston Martin, zijn dat er zelfs tien. Drie (Racing Point meegerekend vier) teams kennen hun driver line-up voor 2021, bij vier teams ligt nog geen enkele coureur onder contract voor volgend seizoen.

Ferrari behoudt Charles Leclerc en ziet Carlos Sainz overkomen van McLaren. Daniel Ricciardo vult het vrijgekomen stoeltje bij het team in Woking, waar ook Lando Norris aan de slag blijft. Esteban Ocon blijft ook volgend jaar aan boord bij Renault terwijl Fernando Alonso voor een derde termijn terugkeert bij de Franse renstal.

Drie teams hebben alvast één coureurs gecontracteerd voor volgend seizoen. Red Bull is verzekerd van de diensten van Max Verstappen, George Russell heeft nog een contract bij Williams en ook Sergio Perez blijft verbonden aan het team dat vanaf volgend jaar als Aston Martin door het leven gaat. De kans dat ook Lance Stroll aan boord blijft bij het team van zijn vader, is bijzonder groot. Op die manier is de helft van de 2021-grid ingevuld.

Als we kijken naar de teams die nog geen coureurs hebben vastgelegd, stellen we vast dat dat bijna allemaal teams achteraan de grid zijn: Alpha Tauri, Alfa Romeo en Haas. Van de topteams heeft enkel Mercedes nog geen coureur vastgelegd voor 2021, al worden de contractbesprekingen met Lewis Hamilton binnenkort heropgestart.

2021-grid

Mercedes: … – …

Ferrari: Leclerc – Sainz

Red Bull: Verstappen – …

McLaren: Norris – Ricciardo

Renault: Ocon – Alonso

Racing Point/Aston Martin: Perez – (Stroll)

Alpha Tauri: … – …

Alfa Romeo: … – …

Haas: … – …

Williams: Russell – …

