Renault had ‘agressieve ontwikkeling’ van Renault RS20 gepland

Renault-teambaas Cyril Abiteboul zegt dat zijn team een “agressieve ontwikkelingsstratie” had gepland voor het seizoen 2020. Zo had Renault upgrades klaar voor de derde (Vietnam) en vijfde race (Nederland). “Bij de test hadden we over het algemeen een goed gevoel.”

Renault eindigde in 2019 vijfde in het constructeurskampioenschap, een plek lager dan klantenteam McLaren. Geen geweldig resultaat om mee naar de grote bazen te stappen natuurlijk. Renault verwacht daarom een beter 2020, een verwachting die gestaafd werd door de data tijdens de wintertesten.

“Ik moet de verwachtingen temperen, maar het is waar, bij de test hadden we over het algemeen een goed gevoel”, vertelt Abiteboul aan Formula 1. “We hebben al onze vakjes aangevinkt, vakjes die erg afhankelijk zijn van wat andere teams doen.”

Hoe goed de RS20 echt is, moet natuurlijk nog blijken. “Een vraag die onbeantwoord bleef, was de relatieve sterkte van onze auto. We verwachtten dat zaterdagmiddag in Melbourne te ontdekken, wat natuurlijk niet is gebeurd. We zijn erg benieuwd”, gaat de Fransman verder.

Voor het seizoen vroegtijdig werd onderbroken, had Renault twee grote upgrades gepland. De Franse renstal zou met een upgradepakket afreizen naar de twee nieuwe locaties op de kalender, Vietnam en Zandvoort. “We hadden een zeer agressief ontwikkelingsplan klaar”, zegt Abiteboul.

Het team uit Enstone wil daarom snel weer aan de slag. “We willen de fabriek graag weer opstarten, zodat we die activiteit kunnen hervatten. De cijfers in de windtunnel zagen er erg goed uit en de productie was erg druk met het produceren van upgradepakketten voor races drie en vijf.”

Hoe en waar Renault de upgrades nu zal invoeren, hangt af van de nieuwe kalender. “Dat is nog onbeslist, dat is de situatie waarin we ons bevinden. Veel mensen hebben grotere frustraties dan dat, dus we moeten accepteren dat we een beetje geduld moeten hebben.”

