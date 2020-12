‘Renault heeft jaren aan compleet nieuwe motor voor 2021 gewerkt’

Renault hoort bij de motorfabrikanten die in 2021 met een compleet nieuwe motor komen, met de Franse fabrikant die ‘jaren’ aan dit nieuwe model heeft gewerkt.

Dat bericht de doorgaans goed geïnformeerde Spaanse sportkrant AS. De nieuwe motor is voorbehouden aan het team van Alpine, zoals Renaults fabrieksformatie met ingang van 2021 door het leven gaat. Andere klanten heeft Renault niet meer, met McLaren dat op Mercedes-motoren overstapt.

Volgens AS heeft Renault ‘jaren aan de compleet nieuwe motor voor 2021 gewerkt’. Afgelopen jaar had het er in elk geval alle tijd voor, want Renault heeft net als Ferrari tijdens 2020 géén updates voor haar motor gebracht, terwijl Mercedes en Honda dat wel deden.

De Renault-motor wordt in de paddock overigens al op de als één na sterkste gezien, na de Mercedes. Behalve Renault hebben ook Honda en Ferrari overigens aangegeven in 2021 met nieuwe motoren te komen. Of Mercedes dit ook doet of het bij een doorontwikkeling houdt, is nog niet duidelijk.

