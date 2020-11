Renault: ‘Het is te laat om de motoren per 2022 te bevriezen’

Red Bull wil graag dat de motoren per 2022 bevroren worden, anders kan het team uit Milton Keynes het motorproject van Honda niet overnemen. Dat is een interessante ontwikkeling volgens Renault. “Drie jaar geleden waren ze daar nog fel op tegen.”

Honda vertrekt aan het einde van 2021 uit de Formule 1, maar Red Bull wil graag doorgaan met de Honda-motor, maar dat kan alleen als de motoren bevroren worden. Red Bull heeft namelijk zelf niet de middelen om de motor door te ontwikkelen en daarnaast kost het heel veel geld. En dus wil Red Bull dat de motoren per 2022 bevroren worden. Mercedes en Ferrari steunen het plan, maar volgens Renault kan het niet meer.

“Het is te laat”, zegt Renault-directeur Marcin Budkowski. “Je kan niet zomaar de motoren aan het einde van 2021 of aan het begin van 2022 bevriezen. In 2023 krijgen we al behoorlijke beperkingen, want dan mag je niet meer aan je ICE en ERS werken en kan je spreken van een bevriezing. Wij wilden een paar jaar geleden de motoren bevriezen, maar daar gingen de andere teams niet mee akkoord en sindsdien hebben we veel geïnvesteerd. We willen best wel een compromis sluiten, zolang het maar een acceptabel compromis is”, zegt de Pool.

Volgens Budkowski hield Red Bull een paar jaar geleden juist een bevriezing van de motoren tegen. “Honda wilde onbeperkt de testbank blijven gebruiken en ook wilden ze geen bevriezing hebben. Red Bull steunde Honda uiteraard. Dat zij nu een bevriezing steunen, vind ik heel erg interessant”, zo noemt hij het. “Toen wilde Honda veel investeren en nu is het te duur en trekken ze zich terug uit de sport”, aldus Budkowski.

