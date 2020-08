Renault hoopt op nieuw klantenteam: ‘Belangrijk voor motorontwikkeling’

Renault hoopt dat het ooit weer een klantenteam krijgt om motoren aan te leveren, stelt Renault-teambaas Cyril Abiteboul. De Fransman benadrukt dat het team niet wanhopig naar een klantenteam zoekt, al geeft hij toe dat er voordelen aan zijn verbonden als het team wél een partner vindt.

In 2021 maakt McLaren de overstap van Renault-motoren naar Mercedes-motoren, waardoor Renault slechts als fabrieksteam doorgaat en dus geen motorleverancier zal zijn. Renault-teambaas Cyril Abiteboul maakt echter duidelijk dat hij hoopt dat ze in de toekomst weer een nieuwe partner zullen krijgen om motoren aan te leveren.

“Ik heb altijd gezegd dat we niet wanhopig op zoek zijn naar een klantenteam”, zegt Abiteboul tegen Sky Sports. “Maar het zou natuurlijk beter zijn partnerteams in de paddock te hebben. Het zou belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de motor maar ook op politiek vlak, want dan kan je de andere blokken tegengaan”, zo verwijst hij naar Mercedes, Ferrari en Honda, die wel klantenteams hebben. In 2021 zijn er vier teams met een Mercedes-krachtbron, drie met een Ferrari-krachtbron en twee Honda-aangedreven teams. Renault staat er dan alleen voor met het fabrieksteam.

