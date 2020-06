Renault houdt vast aan reserverijder Sirotkin: ‘Moeten plan achter de hand hebben’

Sergej Sirotkin zal ook in 2020 aan het team van Renault verbonden zijn als reserverijder. De Rus vervulde die rol eerder al in 2017 en 2019.

Tussendoor reed hij één seizoen Grands Prix voor Williams, maar na 21 races en één punt was de koek daar op voor de coureur uit Moskou. Hij reed daarna nog wel enkele endurance-races voor het Russische SMP Racing. In 2019 was hij behalve reserve voor Renault ook McLaren-reserve. Die laatste rol vervult hij nu niet meer.

In een korte reactie toont de inmiddels 24-jarige Sirotkin zich blij weer een jaar als reserve in de boeken te staan bij Renault. “Ik weet dat het belangrijk is voor een team om een coureur te hebben die snel in kan stappen indien dat nodig is”, zegt hij. “Zeker gezien de huidige situatie in de wereld. Ik heb mezelf fit en scherp gehouden en ben helemaal voorbereid om weer in een Formule 1-auto te stappen.”

Of het daar van komt, is zoals voor elke reserve natuurlijk maar de vraag. Teambaas Cyril Abiteboul prijst zich echter gelukkig Sirotkin achter de hand te hebben indien er iets is met vaste coureurs Daniel Ricciardo en Esteban Ocon. “Gezien de huidige omstandigheden, moeten we overal plannen voor achter de hand hebben. We kennen Sergej goed en hij kent het team. We hebben hem er graag bij.”

