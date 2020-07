Renault in gesprek met ‘grote namen’ als vervanger Ricciardo

Renault-teambaas Cyril Abiteboul zegt dat het team in gesprek is met een aantal ‘grote namen’ als mogelijke vervanger voor de volgend jaar vertrekkende Daniel Ricciardo. Het team neemt de tijd voor deze beslissing en heeft dan ook geen deadline.

Onder andere tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en Ferrari-coureur Sebastian Vettel werden in verband gebracht met het Renault-zitje voor 2021. Abiteboul wil echter niet in details treden over de ‘grote namen’ met wie het team gesprekken heeft. “We hebben een coureur nodig voor elke auto”, zei Abiteboul tijdens de persconferentie in Oostenrijk. “We hebben een snelle coureur nodig en een coureur die het Renault-project en dit steunt”, aldus de Fransman.

“We zijn een beetje een uniek team in het Formule 1-veld, maar we zijn ook een jong team, nog in de maak, met wat problemen, met name vorig jaar”, vervolgt Abiteboul. “We hebben dus iemand nodig die dit allemaal kan begrijpen en die de waarde inziet van al het werk, de inspanningen en de ethiek die we daar in steken. Ik zeg niet dat Daniel dat niet heeft begrepen, dat is absoluut niet wat ik bedoel. Dit is puur voor de toekomst”, aldus de Fransman.

Volgens Abiteboul heeft Renault gesprekken met grote namen, maar ook wat minder bekende namen. “We nemen de tijd. We moeten er zeker van zijn dat we op een lijn zitten met wie we zijn en wat een coureur verwacht van ons”, sluit de Fransman af.

