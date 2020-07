Abiteboul: ‘Geen motorupdates voor Renault in 2020’

Slecht nieuws voor Renaults fabrieksteam en motorklant McLaren: er zullen dit jaar in principe geen updates van de band rollen bij de motorafdeling in Viry-Châtillon. Dit als gevolg van de coronacrisis en economische pijn die daarbij komt kijken.

Dat vertelt Renault-teambaas Cyril Abiteboul aan Motorsport. “Het bevriezen van de motorontwikkeling is één van de beslissingen die we hebben moeten nemen”, stelt hij. “Je hoeft dit jaar dan ook geen motorupdates van ons te verwachten.”

Het is, zoals Abiteboul het verwoordt, een gevolg van ‘de offers die we hebben moeten maken en het dingen tegen elkaar afwegen en wegstrepen’ wat vaste kost is voor een bedrijf in corona-tijd. “Dit is immers een vrij ernstige crisis om te managen.”

Hoewel Renault heeft aangegeven ondanks de coronacrisis in de Formule 1 actief te blijven – en Groupe Renault van de Franse staat een lening van vijf miljard euro heeft gekregen – moet er wel op de centen gelet worden. Bij de Formule 1-tak ook omdat er ‘een stuk minder prijzengeld binnenkomt’.

Aan dezelfde kant van de jaarrekening is het goed mogelijk dat ook de sponsorinkomsten dit jaar lager uitvallen, geeft Abiteboul aan. “We zijn in gesprek met sponsoren die ons trouw zijn gebleven, maar natuurlijk hun eigen uitdagingen kennen”, sluit hij dat niet uit.

Qua motor mag er dan niks in de pijplijn zitten, Renault heeft er al wel een flink aantal updates voor de auto uit geschud. Het team is in Oostenrijk verschenen met een drietal ‘updatepakketten’, die aanvankelijk voor de Grands Prix van Vietnam, Nederland en Spanje gepland waren.

