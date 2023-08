Luca de Meo, de baas van de Renault Groupe waar Alpine onder valt, wil dat Alpine de Franse equivalent van Ferrari wordt. Tijdens een evenement in Italië vertelde de topman aan Sky Italia wat zijn visie voor het Franse team is.

Alpine krijgt de laatste tijd veel aandacht, en niet in positieve zin. De Franse renstal maakt een periode van grote instabiliteit mee. Verschillende topmannen hebben het team al dan niet vrijwillig verlaten en vrijwel iedereen die ooit voor Alpine heeft gewerkt of gereden heeft zich recentelijk kritisch uitgelaten over de organisatie. Te midden van dat alles houden de kopstukken echter stug vol dat het team een groot succes kan zijn.

“Alpine moet de Franse versie van Ferrari worden in F1”, stelt De Meo. “In Frankrijk leeft de sport niet echt. Dat komt omdat de Fransen geen echt symbool hebben om voor te juichen, zoals Ferrari dat wel in Italië is. Ons doel is om de kleuren van Alpine te koppelen aan de passie voor de sport. Een beetje net zoals toen ik topman was van Fiat en we de Fiat 500 opnieuw introduceerden. Het was een poging om mensen aan hun eigen geschiedenis te verbinden. Mensen moeten zich betrokken voelen.”

De Meo lijkt zijn zin enigszins te krijgen, maar niet op de manier waarop hij had gedacht. Door de recente instabiliteit bij Alpine trekken veel mensen al de vergelijking met de managementstructuur bij Ferrari de afgelopen paar jaar. De Italianen zijn er berucht om dat ze te snel te veel willen, dat de leidinggevenden niet genoeg tijd krijgen om de doelstellingen waar te maken en als de resultaten dan onvermijdelijk tegenvallen, gaan er koppen rollen zonder het onderliggende probleem aan te pakken. Dat klinkt akelig veel als wat er de afgelopen paar maanden bij Alpine is gebeurd.

Ongeduld en instabiliteit

Dat is niet alleen onze lezing, maar ook de uitleg van de afgelopen drie teambazen van Alpine. “De simpele waarheid is: dit soort dingen hebben tijd nodig”, vertelt de recent ontslagen Otmar Szafnauer. “Je kan geen vooruitgang afdwingen als de juiste mensen er nog niet zijn. Het duurt even voordat ze er zijn en het duurt nog langer voordat ze hun draai hebben gevonden.” Zijn voorganger Marcin Budkowski voegt daar aan toe: “Het probleem met Renault is altijd al geweest dat het grootse plannen heeft, maar niet genoeg geld investeert in die plannen. Elk jaar wordt de lat weer hoger gelegd, maar de financiële middelen blijven gelijk.” En ook Cyril Abiteboul, die in 2021 plaats moest maken voor Budkowski, denkt er al net zo over. “Het getuigt van ongeduld bij het management. Met dit soort grootse plannen zit je er altijd naast, omdat je geen invloed hebt op wat de rest doet. Het management denkt er niet over na dat het wel even duurt voor je de effecten echt ziet.”

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!