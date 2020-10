Renault ziet na Honda’s vertrek nieuwe motorreglementen graag eerder komen

Honda verlaat aan het einde van 2021 de Formule 1. Dat is volgens Renault-teambaas Cyril Abiteboul geen positieve ontwikkeling. Hij ziet de nieuwe motorreglementen graag eerder komen.

Honda kondigde afgelopen week haar vertrek uit de Formule 1 aan. Renault is een concurrent van Honda, maar echt verheugd zijn ze bij de Franse renstal niet met het vertrek van de Japanse motorleverancier.

“Ik wil even heel duidelijk maken dat wij hier absoluut niet blij mee zijn”, vertelt Cyril Abiteboul aan Autosport. “Het is geen positieve ontwikkeling voor de sport”, stelt de teambaas van Renault.

“We willen een Formule 1 hebben met autofabrikanten en motorleveranciers. Om dan terug te gaan naar drie motorleveranciers is gewoon geen goede ontwikkeling. We moeten conclusies trekken. Ik heb de FIA er al vaker op gewezen. De huidige situatie is gewoon niet meer houdbaar”, vindt Abiteboul.

Dus vindt de Fransman dat de nieuwe motorreglementen, die momenteel pas in 2026 komen, eerder moeten komen. “Ik hoop dat dit ervoor zorgt dat we goed na gaan denken over de volgende generatie motoren. Op dit moment is de Formule 1 niet aantrekkelijk voor andere motorfabrikanten aangezien de drie overgebleven motorleveranciers al zes jaar met deze regels hebben geracet”, zegt de Fransman.

“De sport is gewoon te duur en het kost veel tijd om competitief te zijn. Dat hebben we nu wel gezien met Honda”, aldus Abiteboul.

