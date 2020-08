Ricciardo baalt: ‘Race glipte door onze vingers’

De normaal breeduit lachende Daniel Ricciardo baalde na afloop flink. Gestart vanaf vijf, gespind en geen punten gepakt. Het was een baaldag voor de normaal goedlachse Australiër.

“De race glipte door onze vingers. We hadden niet verwacht dat de mediumband zo snel zou slijten. We stopten voor de harde band en toen vrij snel daarna nog een keer. Achteraf hadden we met die set banden langer moeten doorrijden. We kwamen in een groep terecht en was ik in gevecht met Sainz. Ik verloor de auto en toen waren mijn banden er volledig aan”, zegt Daniel Ricciardo tegen Sky Sports.

“Een podium zat er denk ik niet in, maar punten hadden we op zijn minst moeten pakken. We moeten kijken wat we beter kunnen doen. En ik moet niet spinnen”, sluit de teleurgestelde Australiër af.

Aan de andere kant van de garage ging het een stuk beter. Esteban Ocon, die juist een moeilijke zaterdag kende, eindigde in de punten. De Fransman was tevreden na afloop. “Ik ben blij met de achtste plaats. Ik maakte maar één pitstop. Het was heel moeilijk. Ik had een goede start, goede pitstop en het team hielp me om posities te winnen”, zegt de Esteban Ocon.

“Het was heel moeilijk om de eenstopper te laten werken. Je moet het in de ene bocht wat rustiger doen dan in andere bochten. En je moet op sleutelmomenten in de race wat sneller gaan. Je moet slim zijn”, aldus Ocon.

“Maar de auto kan veel meer dan achtste worden. Dat zagen we gisteren toen Daniel vijfde werd. Ik moet beter presteren in de kwalificatie, want in de race is de auto redelijk snel”, zegt een tevreden Fransman.

