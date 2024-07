Daniel Ricciardo weerlegt de geruchten dat hij volgend jaar Sergio Pérez bij Red Bull vervangt. De Australiër is naar verluidt de favoriet om de Mexicaan te vervangen, nu dat Pérez nog altijd in een vormdip zit. Ricciardo is echter niet de enige kandidaat, want Liam Lawson mag op donderdag in de RB20 testen.

Sergio Pérez zit momenteel in een vormdip. De coureur eindigde sinds de Grand Prix van Miami niet meer in de top vijf en staat momenteel zesde in het coureurskampioenschap. Pérez tekende voorafgaand aan de Grand Prix van Canada nog een contractverlenging bij Red Bull, maar daar zouden prestatieclausules in staan. Volgens SpeedCafe is één van die clausules dat Pérez tegen de zomerstop niet meer dan honderd punten achter Max Verstappen mag staan. De coureur staat momenteel 137 punten achter de wereldkampioen.

Veel geruchten rondom de toekomst van Pérez in de Formule 1 doen daarom nu de ronde. Eén van die geruchten is dat Daniel Ricciardo klaar staat als vervanger. “Ik zou nooit voorspellingen doen in deze sport”, antwoordde Ricciardo toen hij door SpeedCafe werd geconfronteerd met het vooruitzicht om Pérez te vervangen. “Het is zo onvoorspelbaar.”

Ricciardo durft daarom nog geen concrete uitspraken over zijn eigen toekomst bij Red Bull te doen. “Heb ik enig bewijs dat ik volgend jaar ergens anders zal rijden? Dat heb ik niet. Gekke dingen gebeuren, maar ik ben zeker niet in een positie om dat te zeggen of te denken. Of om een voorspelling te doen.”

Ook Lawson nog altijd kandidaat

De Australiër is niet de enige kandidaat voor het Red Bull-stoeltje naast Verstappen. Liam Lawson is ook nog altijd een kanshebber. De Nieuw-Zeelander mag namelijk op donderdag achter het stuur van de RB20 kruipen, als onderdeel van een filmdag. Hoewel de filmdag vooral bedoeld is om promotiemateriaal voor Red Bull te verzamelen, houdt Red Bull de rijkunsten van Lawson dan ook in de gaten.

