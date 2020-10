Ricciardo: ‘Barcelona moet de snelle laatste bocht weer gaan gebruiken’

De Grand Prix van Spanje levert de laatste jaren weinig spektakel op en dat komt mede door de beperkte inhaalmogelijkheden. Daniel Ricciardo heeft een oplossing: “Haal de laatste chicane weg.”

De chicane werd in 2007 geïntroduceerd om zo het inhalen in bocht één te bevorderen, maar inhalen is door de chicane juist moeilijker geworden. Zelfs met DRS is het lastig om in te halen. Daniel Ricciardo hoopt dat de Formule 1 in de toekomst weer de snelle laatste bocht gaat gebruiken en de chicane links laat liggen.

“Als je Portimão als voorbeeld neemt: dat circuit heeft een snelle laatste bocht. Dan heb je de kans om snel een slipstream te pakken en zo kan je makkelijker iemand inhalen. Maar in Barcelona heb je een langzame chicane en dat heeft juist een tegengesteld effect”, zegt Ricciardo tegen Autosport.

“Je pakt pas halverwege het lange rechte stuk een slipstream en dat is gewoon te laat. Een hogesnelheidsbocht bevordert het inhalen, dus ik hoop dat ze teruggaan naar de oude lay-out. Dan krijgen we andere races daar”, denkt de Australiër.

