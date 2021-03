Ricciardo: ‘Ben er nog niet, maar raak bij McLaren sneller gewend dan destijds bij Renault’

Daniel Ricciardo raakt naar eigen zeggen sneller gewend aan zijn nieuwe team McLaren dan twee jaar terug toen hij Red Bull verruilde voor Renault. “Al ben ik er nog niet.”

Zo wordt de Aussie geciteerd door The-Race, nadat hij zich in het openingsweekend van 2021 als zesde kwalificeerde en als zevende finishte in Bahrein. Ricciardo versloeg zijn teamgenoot Lando Norris daarbij nipt op zaterdag, maar eindigde drie plekken achter hem in de race.

Volgens Ricciardo raakt hij nu bij McLaren ‘een stuk sneller gewend’ aan zijn nieuwe auto en omgeving dan toen hij in 2019 van Red Bull overstapte naar Renault. “Ik voel me hier beter dan twee jaar terug na de eerste paar races met Renault het geval was.”

In dat hele proces, zegt Ricciardo, heeft hij het gevoel ‘een stap voor te lopen’ ten opzichte van destijds. Ricciardo is ook tevreden over al het voorbereidend werk dat hij en McLaren hebben gedaan. “Ze hebben me flink aan het werk gezet – ik heb denk ik harder gewerkt dan ooit.”

Tegelijkertijd, erkent hij: “Ben ik er nog niet.” Het blijft dus hard werken met het team en in de simulator. “Al steek ik uiteindelijk het meeste op van de races zelf. Daarom zal het ook wat tijd gaan kosten”, zegt Ricciardo over het bereiken van zijn top.

