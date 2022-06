Drie races op rij eindigde Daniel Ricciardo buiten de punten, maar in Bakoe maakte hij een einde aan die droogte met de achtste plek. Het was volgens de Australiër, die klaagt over het porpoising op het stratencircuit, het maximaal haalbare voor McLaren.

Ricciardo begon op de harde band aan de race op het hete stratencircuit van Bakoe. Hij maakte geen pitstop bij de eerste virtuele safetycar-fase in de race, maar had het geluk aan zijn zijde toen er richting de einde van de race nog een kwam. Hij greep dat moment aan om de harde band in te ruilen voor de mediums. Daarmee hoopte hij Fernando Alonso te kunnen verschalken voor de zevende plek, maar daar had hij net niet de snelheid voor.

Dat zorgde voor flink wat radioverkeer bij McLaren, aangezien Lando Norris achter Ricciardo zat aan te dringen. Hij kreeg later de opdracht van het team om achter Ricciardo te blijven en zo kwam de Aussie als achtste over de streep, zijn eerste punten sinds Imola. “Ik ben blij om weer in de punten te eindigen”, zegt Ricciardo tegen Sky Sports. “Op sommige momenten konden we sneller zijn dan Fernando, maar hij was in de derde sector zo snel dat hij weg kon rijden, al zaten we in zijn versnellingsbak op de exit van de laatste bocht.”

Lees ook: Norris: ‘Moeten het over teamstrategie hebben, maar Ricciardo en ik helpen elkaar’

De achtste en negende plek voor McLaren was volgens Ricciardo ‘het maximale’. “We hebben het gemaximaliseerd en kunnen spelen met de teamorders. Elk beetje helpt op dit moment. Ik weet dat ik nog niet perfect ben in deze auto, maar we hebben een goede stap vooruitgezet met de auto.”

Helemaal perfect was de middag van Ricciardo niet. De McLaren-coureur klaagde, net als meerdere coureurs, over het porpoising op het stratencircuit. Hij vergelijkt het met basketballen. “Weet je wanneer professionele basketbalspelers de bal heel laag stuiteren? Zo voelde het alsof het met mijn helm gebeurde.”

Lees ook: Hamilton dacht niet aan stoppen ondanks rugklachten door porpoising

Ook Ricciardo roept nu op tot het vinden van een oplossing voor het probleem. “Ik weet dat George (Russell, red.) het al aangekaart heeft en heeft gezegd dat het niet vol te houden is. Ik voel me door elkaar geschud. Het is zeker niet goed. Hopelijk kunnen we het uitzoeken. Het is niet goed voor ons algehele welzijn. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat ik voel wat de anderen voelen”, besluit de Australiër.

Foto: Motorsport Images