Hoewel het nog niet helemaal wil lukken voor Daniel Ricciardo blijft hij ‘volledig toegewijd’ aan McLaren. Hij wil zijn contract tot en met 2023 uitzitten en krijgt daarbij de ‘volledige steun van het team’.

De positie van Ricciardo bij McLaren kwam onder druk te staan, niet alleen door de tegenvallende resultaten, ook door de uitspraken van McLaren-topman Zak Brown. Hij liet in de media weten dat de resultaten niet aan de verwachtingen voldoen. Ricciardo zelf geeft aan dat hij er wel van kan genieten dat er gesproken wordt over zijn toekomst, omdat het hem meer drijft om de criticasters ongelijk te geven.

Na de Grand Prix van Monaco heeft Ricciardo wel gesproken met Brown, die in de Verenigde Staten zat om de Indy 500 bij te wonen. “We hebben gesproken, maar het was niet echt nodig”, zegt Ricciardo. ‘Soms hebben we van die momenten in de media. Het is duidelijk, mijn contract is duidelijk. Ik ben volledig toegewijd. Op de baan wil ik dat nu laten zien. Ik heb de volledige steun van het team, we zullen dit samen doen.”

De uitspraken van Brown kwamen ‘niet als een verrassing’ voor Ricciardo. “Ik ben er een beetje immuun voor geworden. Soms wordt het uit zijn verband gerukt. Ik weet hoe het tussen ons zit en wat ik bij dit team heb. Ik ben dus niet verrast door wat dan ook tegenwoordig”, lacht hij.

Ricciardo twijfelt niet aan vaardigheden

Toch weet Ricciardo ook dat de situatie serieus is. Hij kan er deels van genieten dat er over zijn toekomst gesproken wordt, maar dat zet hem ook wat meer onder druk. Twijfels over zijn vaardigheden heeft de Australiër niet.

“Het is zeker uitdagend, maar ik weet waartoe ik in staat ben”, zegt Ricciardo. “Het is niet dat ik weinig zelfvertrouwen heb, ik weet dat ik het nog in me heb. Ik moet weer volledig in tune komen met de auto. Dit heb ik al eens eerder gehad. Ik moet weer terugkomen op het niveau van de tweede seizoenshelft van vorig jaar.”

Dat Ricciardo nog zeker een jaar op zijn contract heeft staan, geeft hem geen zelfgenoegzaamheid. “Absoluut niet”, reageert hij desgevraagd. “Als je vroeg tekent, geeft dat vertrouwen maar dat moet niet verkeerd opgevat worden. Ik wil betere resultaten en weet dat ik beter kan. Ik wil genieten van dat succes met mijn teams. Ik ga hier niet tevreden over zijn en achterover leunen”, besluit de Honey Badger.