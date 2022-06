Het inmiddels veelbesproken ‘mechanisme’ in het contract van Daniel Ricciardo dat tot een voortijdige breuk met McLaren kan leiden, is een optie die bij Ricciardo zelf ligt en niet bij het team. Dat bericht het doorgaans goed geïnformeerde The-Race.

McLaren-topman Zak Brown haalde dit mechanisme vorige week aan, toen hij zich kritisch uitliet over de prestaties van Ricciardo. De duurbetaalde Australiër voldoet – ondanks een verrassende zege in Monza vorig jaar – namelijk nog niet aan de verwachtingen bij McLaren.

Het contract tussen McLaren en Ricciardo loopt echter nog tot en met eind 2023 door. Vandaar dat Brown ook aanhaalde dat het team en de coureur er samen alles aan doen om zijn prestaties te verbeteren. Maar, zei Brown, anders is er ook ‘een mechanisme’ om de deal te breken.

Lees ook: Brown hint naar mogelijkheid om contract met Ricciardo vroegtijdig te beëindigen

Naar aanleiding van de opmerkingen van Brown werd gedacht dat McLaren zo een soort prestatieclausule zou kunnen gebruiken om Ricciardo eventueel opzij te zetten. The-Race stelt nu echter dat dit niet zo is, en de optie bij Ricciardo zelf ligt.

Ricciardo zou naar verluidt dus kunnen bepalen of zijn contract na 2022 doorloopt. De Aussie zelf hintte er daarbij in Monaco naar dat hij alleen wil doorgaan als hij perspectief ziet. “Ik heb een contract, maar ik wil persoonlijk niet als veertiende rondrijden. Dat is niet waarom ik race.”

Lees ook: Het blijft ook in Monaco ‘puzzelen’ nu de druk op Ricciardo toeneemt bij McLaren

Ricciardo lijkt zo de deur open te houden voor een eventueel vertrek, mits zijn prestaties niet verbeteren. Hij kan nog niet goed overweg met de McLaren MCL36, maar er zit wel potentie in de auto. Teamgenoot Lando Norris scoorde dit jaar al 48 punten, Ricciardo pas 11. Het kwalificatieduel staat 6-1 voor Norris.