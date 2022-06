Daniel Ricciardo staat onder flinke druk bij McLaren, maar hij verzekert dat hij niet is vergeten hoe hij moet rijden. Hij ziet het als eb en vloed: “Soms heb ik het moeilijk met mezelf.”

Het is ondertussen geen geheim meer dat Ricciardo worstelt om één te worden met de MCL36. Waar teamgenoot Lando Norris de bolide al onder de knie lijkt te hebben, worstelt de Australiër om constant mee te doen om de punten. Hij heeft in zeven races slechts elf punten gepakt terwijl Norris er al 48 heeft. Dat was voor McLaren-CEO Zak Brown reden genoeg om in de media te stellen dat Ricciardo niet aan de verwachtingen van het team voldoet.

Dat zorgde voor de nodige twijfels over de toekomst van Ricciardo bij McLaren, ook al heeft hij nog een contract tot eind 2023 bij het team. Zelf baalt Ricciardo ook van de situatie, maar hij is nu juist meer gedreven om het ongelijk van de criticasters te bewijzen.

Lees ook: Op de eerste rij bij crash Ricciardo in haven Monaco: ‘Deze foto maak je nergens anders’

“Het is een soort eb en vloed. Soms heb ik het moeilijk met mezelf”, geeft Ricciardo toe in een interview met Crash.net. “Maar op andere momenten ben ik juist opgefokt en gemotiveerd om het ongelijk van veel mensen te bewijzen en mezelf gelijk te geven.”

Ricciardo kan dan ook regelmatig lachen om de twijfels over zijn vaardigheden. “Zelfs vorig jaar waren er momenten dat ik het probeerde uit te vogelen. Maar al in april en mei [vorig jaar] waren er artikelen als ‘hij is het kwijt’, maar zes maanden eerder in 2020 werd ik gezien als een van de uitblinkers van dat seizoen.”

Lees ook: ‘Ricciardo heeft optie om contract te breken, McLaren niet’

“De realiteit is dat ik in zes maanden niet ben vergeten hoe ik moet rijden, ik heb mijn competitieve scherpte niet verloren”, verzekert Ricciardo. “Je gaat altijd mensen krijgen die van alles zeggen. Het is wat het is. Het is aan mij in de auto om hun ongelijk te bewijzen”, aldus de McLaren-coureur.