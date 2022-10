Daniel Ricciardo denkt voorlopig nog niet aan opties buiten de Formule 1. Ook het Amerikaanse IndyCar hoeft niet te verwachten dat Ricciardo aanklopt voor een zitje: “Ik ben bang voor ovals.”

Ricciardo heeft aangegeven dat, nu hij voor 2023 geen zitje op de Formule 1-grid heeft weten te bemachtigen, alle focus naar 2024 gaat. Hij wil in 2023 wel bij de Formule 1 betrokken blijven om dan in 2024 het liefst weer vooraan mee te rijden en om zeges te strijden.

De geruchten dat hij voor 2023 voor een reserverol gaat nemen alleen maar toe, maar waar eerst voor Mercedes genoemd werd klinken er nu ook meer geluiden dat hij bij Red Bull zou kunnen terugkeren. Maar, zo benadrukt Ricciardo, er is nog niks getekend. “Dat is niet het geval, het zijn voor nu alleen maar geruchten”, geeft de McLaren-coureur aan.

Ricciardo heeft ‘ambities voor 2024’ en wil daarom in 2023 bij de Formule 1 betrokken blijven. “Ik zal me niet volledig afsluiten van deze sport, maar er zijn voor 2024 natuurlijk helemaal geen garanties. Ik heb geen zitje en kan niet met zekerheid zeggen of ik weer zal rijden. Maar ik blijf hier rondhangen en zal hard werken om terug te keren.”

Voorlopig wil Ricciardo nog niet denken aan een plan buiten de Formule 1. Met name de IndyCar hoeft niet snel te verwachten dat de Ricciardo de overstap zal maken. “Echt niet! Ik ben bang voor ovals”, zegt Ricciardo. “Mijn Formule 1-carrière is nog niet voorbij. Dat staat nog steeds voorop. Ik wil niet afwijken van het plan.”

“Maar ovals, echt niet”, vervolgt Ricciardo. “Tien jaar geleden zou ik ja hebben gezegd. Maar ik kan eerlijk zeggen dat ik me niet goed voel bij ovals. Ze zien er leuk uit, maar omdat ik nog niet echt uit de Formule 1 ben heb ik er ook nog niet aan gedacht. Het romantiseren van Amerika is wel leuk, maar dat is meer een fantasie.”